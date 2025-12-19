Pronostico Mainz-St. Pauli: l’occasione per rientrare in corsa

Mainz-St. Pauli è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ultimo in classifica con sette punti – a quattro lunghezze dal St.Pauli che occupa il terzultimo posto in Bundesliga – Il Mainz ha dato nel corso delle ultime settimane degli importanti segnali di vita. Parliamo di una squadra che viene da tre risultati utili consecutivi – anche il pareggio di Monaco di Baviera, clamoroso – e che sente che il momento è ottimo per cercare di salvare qualcosa.

Le possibilità di rimanere nel massimo campionato tedesco, mettiamolo nero su bianco, nonostante manchino ancora moltissime giornate alla fine, sono poche. Ma la domanda è: perché non provarci? Ovvio che il Mainz ci proverà e, inoltre, sa anche benissimo che questa sfida potrebbe essere quella decisiva, quella da dentro o fuori praticamente. Il momento di salute soprattutto mentale permette di fare dei sogni importanti. Anche il St. Pauli sta bene, oggettivamente: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre e la sensazione che si possa ancora migliorare. Ma il Mainz, in casa contro questa squadra, nel corso della propria storia ha perso solamente una volta, nel 1994: per il resto solo vittorie o pareggi. E questa striscia continuerà anche domenica pomeriggio.

Come vedere Mainz-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida Mainz-St. Pauli è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Occasione importante per il Mainz, la più importante della stagione per tornare in corsa. E i padroni di casa sentono la possibilità di avvicinarsi alla salvezza. Match molto complicato, con molta tensione. E quindi occhio al colpaccio.

Le probabili formazioni di Mainz-St. Pauli

MAINZ (3-5-2): Batz; Kohr, Hancke, Potulski; da Costa, Lee, Sano, Nebel, Widmer; Amiri, Weiper.

ST. PAULI (3-5-2): Vasijli; Wahl, Ritzka, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0