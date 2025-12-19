Pronostico Mainz-St. Pauli: l’occasione per rientrare in corsa

Mainz-St. Pauli è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ultimo in classifica con sette punti – a quattro lunghezze dal St.Pauli che occupa il terzultimo posto in Bundesliga – Il Mainz ha dato nel corso delle ultime settimane degli importanti segnali di vita. Parliamo di una squadra che viene da tre risultati utili consecutivi – anche il pareggio di Monaco di Baviera, clamoroso – e che sente che il momento è ottimo per cercare di salvare qualcosa.
Le possibilità di rimanere nel massimo campionato tedesco, mettiamolo nero su bianco, nonostante manchino ancora moltissime giornate alla fine, sono poche. Ma la domanda è: perché non provarci? Ovvio che il Mainz ci proverà e, inoltre, sa anche benissimo che questa sfida potrebbe essere quella decisiva, quella da dentro o fuori praticamente. Il momento di salute soprattutto mentale permette di fare dei sogni importanti. Anche il St. Pauli sta bene, oggettivamente: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre e la sensazione che si possa ancora migliorare. Ma il Mainz, in casa contro questa squadra, nel corso della propria storia ha perso solamente una volta, nel 1994: per il resto solo vittorie o pareggi. E questa striscia continuerà anche domenica pomeriggio.
Come vedere Mainz-St. Pauli in diretta tv e streaming
La sfida Mainz-St. Pauli è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Mainz è quotata 1.92 su Goldbet, Lottomatica e 1.90 Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Occasione importante per il Mainz, la più importante della stagione per tornare in corsa. E i padroni di casa sentono la possibilità di avvicinarsi alla salvezza. Match molto complicato, con molta tensione. E quindi occhio al colpaccio.
Le probabili formazioni di Mainz-St. Pauli
MAINZ (3-5-2): Batz; Kohr, Hancke, Potulski; da Costa, Lee, Sano, Nebel, Widmer; Amiri, Weiper.
ST. PAULI (3-5-2): Vasijli; Wahl, Ritzka, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage.