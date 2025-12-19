Pronostico Lazio-Cremonese: all’Olimpico finisce (quasi) sempre così

Lazio-Cremonese è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per la Lazio arriva un’altra occasione, molto ghiotta, per continuare a scalare la classifica e tornare in zona Europa. Dopo la clamorosa vittoria di Parma, arrivata nonostante i biancocelesti fossero rimasti addirittura in nove uomini, all’Olimpico è di scena una Cremonese senza grossi assilli di classifica. Gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia di quello che sarebbe il quarto risultato utile consecutivo tra Coppa Italia e campionato: trovare continuità è fondamentale per una squadra che da inizio torneo non è mai riuscita a vincere due partite di fila.

L’impresa di Parma in inferiorità numerica (gol decisivo di Noslin a 10 minuti dalla fine, quando nessuno pensava che la Lazio potesse farcela) può dare quella spinta necessaria in un momento della stagione cruciale, in cui i capitolini hanno l’opportunità – anche grazie allo svuotamento dell’infermeria – di recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti. E archiviare una prima parte di stagione non all’altezza di quelle che erano le ambizioni iniziali.

Sarri si affiderà anche al “talismano” Olimpico. Davanti al proprio pubblico la Lazio ha perso solo una volta – il derby con la Roma a settembre – e collezionato ben tre clean sheet nelle ultime quattro partite casalinghe. Sarebbe un grave errore, tuttavia, sottovalutare la Cremonese, la sorpresa del girone d’andata: i grigiorossi domenica scorsa sono tornati a perdere dopo due vittorie di fila, arrendendosi 1-0 al Torino, ma non hanno dato segnali di appagamento, sebbene la classifica gli consenta di dormire – almeno per ora – sonni tranquilli, grazie agli otto punti di vantaggio sulla terzultima. La Cremonese finora ha addirittuta fatto meglio in trasferta, dove ha conquistato ben 11 punti (settima per rendimento esterno).

A Roma il tecnico grigiorosso Davide Nicola dovrà fare a meno dello squalificato Payero, il cui posto verrà preso da Grassi. Davanti si va verso la conferma del duo Bonazzoli-Vardy. Dall’altro lato, Sarri sarà senza gli squalificati Basic e Zaccagni, espulsi a Parma: Noslin dovrebbe partire dal 1′ nel tridente insieme a Cancellieri e Castellanos.

Come vedere Lazio-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Cremonese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel nuovo millennio la Lazio ha sempre battuto la Cremonese nei tre precedenti tra Coppa Italia e campionato. L’ottimo rendimento casalingo dei biancocelesti ci fa propendere per una loro vittoria, anche se la Cremonese non andrà all’Olimpico in gita: per la squadra di Sarri potrebbe non essere una passeggiata scardinare la difesa grigiorossa. Il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre, ormai una costante nei match giocati nel proprio impianto dai capitolini.

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0