Pronostici Bundesliga 20 dicembre ore 15:30: due “under” da esplorare

Bundesliga, sabato pomeriggio non scenderà in campo nessuna delle prime quattro. La sfida più intrigante è quella tra lo Stoccarda e l’Hoffenheim, scontro diretto per l’Europa.

Nel primo pomeriggio del sabato di Bundesliga, campionato che si prepara ad andare in “letargo” per la pausa natalizia (in Germania dopo questo turno si tornerà a giocare a gennaio), non sarà impegnata nessuna delle squadre che al momento occupano i primi quattro posti della classifica. Non mancano però le sfide interessanti, ad esempio lo scontro diretto tra Stoccarda ed Hoffenheim, rispettivamente sesta e quinta, divise da un solo punto. Per entrambe questo match rappresenta un’occasione per scavalcare il Bayer Leverkusen quarto – le Aspirine scenderanno in campo qualche ora più tardi a Lipsia – e per provare l’ebbrezza di stazionare in zona Champions League.

Lo Stoccarda è reduce da due vittorie altisonanti tra Europa League e campionato, in cui ha realizzato otto gol complessivi. Prima il 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv e poi la goleada rifilata al Werder Brema in trasferta. Un doppio successo molto importante per gli uomini di Sebastian Hoeness in una prima parte di stagione che non ha visto gli Svevi brillare in termini di continuità. L’Hoffenheim invece è stato più costante rispetto ai biancorossi e lo confermano le sei vittorie nelle ultime otto giornate, che hanno proiettato la squadra di Christian Ilzer in zona Europa. Ipotizziamo grande equilibrio come nello scorso campionato – finì 1-1 sia all’andata che al ritorno – in una partita che dovrebbe pure regalare qualche emozione.

Deve necessariamente migliorare sul piano della continuità anche l’Eintracht Francoforte. Le Adler di Dino Toppmoller nello scorso weekend hanno vinto 1-0 contro l’Augsburg, mettendo fine ad una serie di quattro partite senza vittorie. La classifica però non è ancora soddisfacente – Eintracht settimo ma nel gruppone di squadre in lotta per l’Europa – e la sfida con Amburgo – imbattuto nelle ultime tre gare casalinghe – si preannuncia più insidiosa del previsto. L’Eintracht, peraltro, in questa stagione non ha mai tenuto la porta inviolata nelle gare giocate fuori casa in Bundesliga: da valutare la doppia chance interna.

Le previsioni sulle altre partite

Si è rilanciato il Wolfsburg grazie a due vittorie di fila con Union Berlino e Borussia Monchengladbach, per nulla scontate. Era quello che serviva ad una squadra depressa, che fino a qualche settimana fa galleggiava sopra la zona retrocessione.

Approfittando dello slancio dei due successi, i Lupi dovrebbero evitare la sconfitta contro il Friburgo, più avanti in classifica ma secco di vittorie fuori casa da settembre: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre. Gara potenzialmente poco prolifica pure quella tra Colonia e Union Berlino, due squadre momentaneamente impantanate a metà classifica: un punto potrebbe far comodo ad entrambe. Con ogni probabilità, invece, sarà più movimentata Augsburg-Werder Brema: attesa una reazione da parte dei biancoverdi dopo il tracollo casalingo con lo Stoccarda ma tornare con i tre punti dalla Baviera è sempre molto complicato.

Bundesliga: possibili vincenti

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Friburgo)

Amburgo o pareggio (in Amburgo-Eintracht Francoforte)

Le partite da almeno un gol per squadra

Stoccarda-Hoffenheim

Augsburg-Werder Brema

Bundesliga: le partite da meno di tre gol complessivi

Wolfsburg-Friburgo

Colonia-Union Berlino

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Stoccarda-Hoffenheim è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Colonia-Union Berlino è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI