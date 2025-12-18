Pronostico Bari-Catanzaro: ghiotta occasione contro l’ex tecnico

Bari-Catanzaro è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Catanzaro ha infilato un altro filotto di vittorie – di nuovo tre consecutive – impresa che gli era riuscita già tra ottobre e novembre. Così facendo, i giallorossi hanno rilanciato le proprie ambizioni e consolidato il loro posto in zona playoff: 25 punti in 16 turni di campionato, bottino che gli consente di restare alle spalle di quelle squadre che ambiscono alla promozione diretta (neppure troppo distante, dal momento che il Monza secondo è solo a +6). Appare lontanissimo, insomma, il periodo in cui Alessio Aquilani era finito sulla graticola per via di una “pareggite” da cui i calabresi sembravano non poter guarire.

Sabato scorso un gol del gioiellino Cissé, in prestito dal Verona, è bastato per piegare l’Avellino al “Ceravolo” (1-0) e regalare altri tre punti alle Aquile, che si erano imposte di misura anche contro Virtus Entella (3-2) e Modena (1-2).

Il Catanzaro ha dato l’impressione di aver acquisito consapevolezza dei propri mezzi e di essere cresciuto in maniera esponenziale sotto il profilo del gioco. La squadra adesso ha una sua fisionomia: esperimenti terminati e gli uomini giusti al posto giusto. Aquilani sogna il quarto successo di fila nella trasferta del San Nicola contro un Bari in grandissima difficoltà e che continua a deludere nonostante il cambio di allenatore.

Subentrato a Fabio Caserta, Vincenzo Vivarini, che tra il 2021 e il 2024 ha vissuto anni fantastici a Catanzaro riportando i giallorossi in Serie B (con tanto di record di punti) e sfiorando la promozione in A da neopromossa, non è riuscito a risollevare i Galletti. I pugliesi vengono da tre pareggi di fila – a malapena un gol segnato in tre partite – e non vincono da un mese e mezzo. In classifica hanno 16 punti, soltanto uno in più della Virtus Entella quintultima, e rischiano di scivolare in zona playout.

Come vedere Bari-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bari e Catanzaro, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “San Nicola” di Bari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Catanzaro anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Difficile andare contro un Catanzaro lanciatissimo, che vuole allungare la striscia vincente e continuare a dare fastidio alle squadre che sono davanti. I calabresi, imbattuti con il Bari negli ultimi 4 confronti, dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta contro il loro vecchio allenatore in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bari-Catanzaro

BARI (3-5-2): Cerofolini; Kassama, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Maggiore, Verreth, Braunoder, Dorval; Moncini, Gytkjaer.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Iemmello, Cissé; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2