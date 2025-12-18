Bologna-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Bologna-Inter: le dritte sul possibile marcatore, tiratori in porta e ammoniti. Ecco tutte le dritte che non ti aspetti

Uno contro l’altra nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Bologna ed Inter sono pronti a darsi battaglia in un match che si preannuncia assolutamente esaltante e denso di contenuti.

Con il morale a mille per l’ultimo filotto di vittorie in campionato, i nerazzurri vanno a caccia di un altro ruggito sfruttando un momento di forma decisamente favorevole. All’Al-Awwal Park, però, gli uomini di Chivu se la vedranno con un Bologna intenzionato a giocarsi le sue chances fino in fondo.

Sfruttando il proprio gioco fatto di ritmo e di giocate in verticale, però, Marcus Thuram e compagni hanno gli argomenti giusti per imprimere sin da subito la svolta decisiva all’incontro. Proprio l’attaccante francese – in crescita di condizione dopo l’infortunio – si configura come l’opzione più credibile in chiave tiratori.

Abituati a giocare sui riferimenti, gli emiliani potrebbero essere bucati se attaccati con i tempi giusti. Uno spartito che dovrebbe esaltare Thuram, abituato ad andare a nozze nel momento in cui si aprono spazi di un certo tipo grazie alla sua fisicità e alla capacità di rompere il pressing avversario.

Pronostici Bologna-Inter: raffica di tiratori e ammoniti

Entrato con il piglio giusto anche contro la Juventus e galvanizzato dall’ultima doppietta siglata con il Celta Vigo, Federico Bernardeschi vuole regalarsi un’altra partita da protagonista.

Il talentuoso numero 10 Bologna potrebbe rappresentare un’occasione importante alla voce tiratori qualora dovesse riuscire a vincere il ballottaggio con Orsolini: in tal senso, occhio alle formazioni ufficiali.

A segno già in due occasioni dall’inizio della stagione – una in Champions League, l’altra in campionato – Zielinski è un altro nome assolutamente spendibile: sia pur in una posizione da metronomo di centrocampo, il polacco non dovrebbe faticare a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta.

La fisicità di Bisseck potrebbe infine regalare spunti credibili a chi volesse osare un po’ di più. Il braccetto di Chivu ha già provato la conclusione in nove occasioni dall’inizio della stagione trovando la porta avversaria in tre circostanze; chissà che al cospetto di una difesa non sempre attenta sulle situazioni di calcio da fermo (vedasi il gol preso contro la Juve), Bisseck non riesca a trovare gli argomenti giusti per far saltare il banco.

Holm e Pobega, infine, sono scelte tutt’altro che avventate alla voce ammonizioni. L’ex centrale dello Spezia se la dovrà vedere con un avversario scomodissimo come Dimarco, abituato a ‘martellare’ sulla fascia di sua competenza con tecnica e fisicità; l’ex Milan – che sul groppone ha già due cartellini gialli – dovrebbe patire l’incisività e il ritmo della mediana nerazzurra.

Thuram marcatore plus; Zielinski, Bisseck e Bernardeschi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 16,58 su Goldbet.

Holm e Pobega ammoniti plus si trovano a quota 12,77 su Goldbet.