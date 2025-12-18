Bologna-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Bologna-Inter: le dritte sul possibile marcatore, tiratori in porta e ammoniti. Ecco tutte le dritte che non ti aspetti

Uno contro l’altra nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Bologna ed Inter sono pronti a darsi battaglia in un match che si preannuncia assolutamente esaltante e denso di contenuti.

Marcus Thuram abbraccia Dimarco
Bologna-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 Con il morale a mille per l’ultimo filotto di vittorie in campionato, i nerazzurri vanno a caccia di un altro ruggito sfruttando un momento di forma decisamente favorevole. All’Al-Awwal Park, però, gli uomini di Chivu se la vedranno con un Bologna intenzionato a giocarsi le sue chances fino in fondo.

Sfruttando il proprio gioco fatto di ritmo e di giocate in verticale, però, Marcus Thuram e compagni hanno gli argomenti giusti per imprimere sin da subito la svolta decisiva all’incontro. Proprio l’attaccante francese – in crescita di condizione dopo l’infortunio – si configura come l’opzione più credibile in chiave tiratori.

Abituati a giocare sui riferimenti, gli emiliani potrebbero essere bucati se attaccati con i tempi giusti. Uno spartito che dovrebbe esaltare Thuram, abituato ad andare a nozze nel momento in cui si aprono spazi di un certo tipo grazie alla sua fisicità e alla capacità di rompere il pressing avversario. 

Pronostici Bologna-Inter: raffica di tiratori e ammoniti

Entrato con il piglio giusto anche contro la Juventus e galvanizzato dall’ultima doppietta siglata con il Celta Vigo, Federico Bernardeschi vuole regalarsi un’altra partita da protagonista.

Bisseck, difensore dell'Inter
Pronostici Bologna-Inter: raffica di tiratori e ammoniti (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Il talentuoso numero 10 Bologna potrebbe rappresentare un’occasione importante alla voce tiratori qualora dovesse riuscire a vincere il ballottaggio con Orsolini: in tal senso, occhio alle formazioni ufficiali.

A segno già in due occasioni dall’inizio della stagione – una in Champions League, l’altra in campionato – Zielinski è un altro nome assolutamente spendibile: sia pur in una posizione da metronomo di centrocampo, il polacco non dovrebbe faticare a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta.

La fisicità di Bisseck potrebbe infine regalare spunti credibili a chi volesse osare un po’ di più. Il braccetto di Chivu ha già provato la conclusione in nove occasioni dall’inizio della stagione trovando la porta avversaria in tre circostanze; chissà che al cospetto di una difesa non sempre attenta sulle situazioni di calcio da fermo (vedasi il gol preso contro la Juve), Bisseck non riesca a trovare gli argomenti giusti per far saltare il banco.

Holm e Pobega, infine, sono scelte tutt’altro che avventate alla voce ammonizioni. L’ex centrale dello Spezia se la dovrà vedere con un avversario scomodissimo come Dimarco, abituato a ‘martellare’ sulla fascia di sua competenza con tecnica e fisicità; l’ex Milan – che sul groppone ha già due cartellini gialli – dovrebbe patire l’incisività e il ritmo della mediana nerazzurra.

Thuram marcatore plus; Zielinski, Bisseck e Bernardeschi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 16,58 su Goldbet.

Holm e Pobega ammoniti plus si trovano a quota 12,77 su Goldbet.

