Pronostico Sparta Praga-Aberdeen: tre punti assicurati per questo motivo

Sparta Praga-Aberdeen è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sesto in classifica – con soli tre gol subiti, la seconda migliore difesa di tutta la manifestazione – lo Sparta Praga è vicinissimo a chiudere dentro le prime otto e quindi volare direttamente agli ottavi di finale di questa manifestazione. Di problemi all’orizzonte, per il club della Repubblica Ceca, non ne vediamo. Per un motivo semplice.

Con soli due punti conquistati in cinque partite – e 11 gol incassati, troppi – l’Aberdeen è ormai eliminato e va praticamente in gita a Praga, una delle città più belle d’Europa, con la consapevolezza di non avere nulla da chiedere. Anzi, è una partita che tutti eviterebbero da quelle parti visto che l’eliminazione è aritmetica. Non serve nemmeno pensare di salvare l’onore, ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto (poco) quindi le motivazioni sono molto basse, per non dire nulle. Insomma, tutto lascia presagire, e così sarà senza dubbio, ad una semplice vittoria dei padroni di casa.