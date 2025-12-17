Pronostico Sparta Praga-Aberdeen: tre punti assicurati per questo motivo

Sparta Praga-Aberdeen è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sesto in classifica – con soli tre gol subiti, la seconda migliore difesa di tutta la manifestazione – lo Sparta Praga è vicinissimo a chiudere dentro le prime otto e quindi volare direttamente agli ottavi di finale di questa manifestazione. Di problemi all’orizzonte, per il club della Repubblica Ceca, non ne vediamo. Per un motivo semplice.

Pronostico Sparta Praga-Aberdeen
Pronostico Sparta Praga-Aberdeen

Con soli due punti conquistati in cinque partite – e 11 gol incassati, troppi – l’Aberdeen è ormai eliminato e va praticamente in gita a Praga, una delle città più belle d’Europa, con la consapevolezza di non avere nulla da chiedere. Anzi, è una partita che tutti eviterebbero da quelle parti visto che l’eliminazione è aritmetica. Non serve nemmeno pensare di salvare l’onore, ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto (poco) quindi le motivazioni sono molto basse, per non dire nulle. Insomma, tutto lascia presagire, e così sarà senza dubbio, ad una semplice vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Sparta Praga-Aberdeen in diretta tv e in streaming

La sfida Sparta Praga-Aberdeen è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dello Sparta Praga è quotata 1.16 Goldbet e Lottomatica e a 1.17 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Visti i numeri difensivi lo Sparta Praga vorrà, oltre a prendersi la vittoria, anche tenere la porta inviolata. Quindi si prospetta un match con una sola squadra a segno. Aberdeen già eliminato e senza nessuna motivazione.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Aberdeen

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Martinec, Sorensen, Zeleny; Preciado, Eneme, Kairinen, Rynes; Mercado, Rrahmani, Haraslin.
ABERDEEN (3-4-2-1): Mitov; Devlin, Milne, Knoester; Jensen, Armostrong, Polvara, Keskinen; Aourchiche, Karlsson; Nisbet.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
