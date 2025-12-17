Pronostico Sparta Praga-Aberdeen: tre punti assicurati per questo motivo

Sparta Praga-Aberdeen è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sesto in classifica – con soli tre gol subiti, la seconda migliore difesa di tutta la manifestazione – lo Sparta Praga è vicinissimo a chiudere dentro le prime otto e quindi volare direttamente agli ottavi di finale di questa manifestazione. Di problemi all’orizzonte, per il club della Repubblica Ceca, non ne vediamo. Per un motivo semplice.
Con soli due punti conquistati in cinque partite – e 11 gol incassati, troppi – l’Aberdeen è ormai eliminato e va praticamente in gita a Praga, una delle città più belle d’Europa, con la consapevolezza di non avere nulla da chiedere. Anzi, è una partita che tutti eviterebbero da quelle parti visto che l’eliminazione è aritmetica. Non serve nemmeno pensare di salvare l’onore, ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto (poco) quindi le motivazioni sono molto basse, per non dire nulle. Insomma, tutto lascia presagire, e così sarà senza dubbio, ad una semplice vittoria dei padroni di casa.
Come vedere Sparta Praga-Aberdeen in diretta tv e in streaming
La sfida Sparta Praga-Aberdeen è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dello Sparta Praga è quotata 1.16 Goldbet e Lottomatica e a 1.17 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.
Il pronostico
Visti i numeri difensivi lo Sparta Praga vorrà, oltre a prendersi la vittoria, anche tenere la porta inviolata. Quindi si prospetta un match con una sola squadra a segno. Aberdeen già eliminato e senza nessuna motivazione.
Le probabili formazioni di Sparta Praga-Aberdeen
SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Martinec, Sorensen, Zeleny; Preciado, Eneme, Kairinen, Rynes; Mercado, Rrahmani, Haraslin.
ABERDEEN (3-4-2-1): Mitov; Devlin, Milne, Knoester; Jensen, Armostrong, Polvara, Keskinen; Aourchiche, Karlsson; Nisbet.