Pronostico Losanna-Fiorentina, la testa della Viola è altrove: fa gola la doppia chance

Losanna-Fiorentina è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta con il Verona in campionato sembra essere il punto di non ritorno per una Fiorentina che non riesce ad uscire dal tunnel, profondissimo, in cui si è andata a cacciare ormai da inizio stagione. I viola sono come immersi in un film horror, che diventa sempre più spaventoso partita dopo partita: lo “spareggio” salvezza contro gli scaligeri doveva essere l’occasione giusta per ripartire, soprattutto dopo la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev, ma la squadra di Paolo Vanoli ha finito per incassare in maniera beffarda l’ennesimo ko, incassando il gol decisivo in pieno recupero (1-2), proprio durante il forcing finale. La situazione è calcisticamente drammatica: Fiorentina sempre più ultima, a -8 dalla salvezza. La retrocessione, di questo passo, diventa inevitabile.

La società, in silenzio stampa, ha annunciato che la squadra resterà in ritiro al Viola Park a tempo indeterminato. Nel frattempo anche la posizione di Vanoli è a rischio: l’ex tecnico del Torino, in carica da un mese e mezzo, non è riuscito ad invertire la rotta. Si parla di un possibile ritorno di Stefano Pioli, ma c’è pure chi sostiene che la Fiorentina possa rivolgersi ad un allenatore abituato a navigare in mari tempestosi (Ballardini? Iachini?).

Lo spogliatoio, nel frattempo, è vicino all’implosione. Fischiatissimi dal pubblico del “Franchi” dopo la gara con il Verona, i giocatori sono apparsi svuotati. Domenica si sono visti timidi passi in avanti sul piano del gioco ma non è bastato: a tradire i due principali protagonisti della scorsa stagione, Kean – l’attaccante della nazionale ha di nuovo sbagliato tanto sottoporta – e De Gea, incerto come a Reggio Emilia una settimana prima. In questo marasma è normale che la sfida di Conference League con il Losanna passi un po’ in secondo piano.

In Svizzera la Fiorentina concluderà la sua avventura nella League Phase: i gigliati sono undicesimi a quota 9 punti – paradossalmente più di quello conquistati in campionato – e con ogni probabilità finiranno tra le prime 24.

Per essere eliminati, infatti, dovrebbero perdere con almeno 3 gol di scarto ed al contempo dovrebbero verificarsi alcune improbabili combinazioni. Chiudere tra le prime 8 invece appare complicato: la Viola deve vincere in terra elvetica e sperare che qualcuna davanti rallenti. E il Losanna? Gli uomini di Peter Zeidler, ottavi nella Super League svizzera, vengono da tre zero a zero di fila tra le varie competizioni mentre in Conference hanno un solo punto in meno della Fiorentina. In coppa non hanno mai perso in casa, dove peraltro hanno incassato a malapena un gol.