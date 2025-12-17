Pronostico Larnaca-Shkendija: con questi numeri si entra tra le prime 8

Larnaca-Shkendija è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono tredici i risultati utili di fila per il Larnaca, tra campionato e Conference. I ciprioti, al momento, sarebbero dentro i playoff ma il sogno è quello di entrare tra le prime otto e, una vittoria contro i macedoni dello Shkendija potrebbe regalare un vero e proprio sogno.

I numeri sono impressionati, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Parliamo di una squadra, quella che gioca in casa, che nel corso di queste cinque partite disputate fino al momento ha preso un solo gol, per giunta al minuto 95, contro l’Hacken. Una difesa di ferro, e in questo caso non esageriamo, contro una formazione che ha fatto solamente quattro gol – subendo lo stesso numero – nella prima parte di manifestazione. Insomma, i numeri ci dicono che una vittoria interna non appare di certo proibitiva.

I macedoni comunque stanno bene: hanno vinto le ultime tre partite giocate dopo averne perse due di fila e quindi hanno risistemato quello che era stato un cammino quasi senza macchie in generale. Il livello della Conference alla fine lo conosciamo tutti, tranne due-tre squadre c’è poca cosa. Ed è per questo che tutti se la possono giocare davvero. Ma questa partita ha poco da raccontare.