Pronostico Larnaca-Shkendija: con questi numeri si entra tra le prime 8

Larnaca-Shkendija è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono tredici i risultati utili di fila per il Larnaca, tra campionato e Conference. I ciprioti, al momento, sarebbero dentro i playoff ma il sogno è quello di entrare tra le prime otto e, una vittoria contro i macedoni dello Shkendija potrebbe regalare un vero e proprio sogno.
I numeri sono impressionati, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Parliamo di una squadra, quella che gioca in casa, che nel corso di queste cinque partite disputate fino al momento ha preso un solo gol, per giunta al minuto 95, contro l’Hacken. Una difesa di ferro, e in questo caso non esageriamo, contro una formazione che ha fatto solamente quattro gol – subendo lo stesso numero – nella prima parte di manifestazione. Insomma, i numeri ci dicono che una vittoria interna non appare di certo proibitiva.
I macedoni comunque stanno bene: hanno vinto le ultime tre partite giocate dopo averne perse due di fila e quindi hanno risistemato quello che era stato un cammino quasi senza macchie in generale. Il livello della Conference alla fine lo conosciamo tutti, tranne due-tre squadre c’è poca cosa. Ed è per questo che tutti se la possono giocare davvero. Ma questa partita ha poco da raccontare.
Come vedere Larnaca-Shkendija in diretta tv e in streaming
La sfida Larnaca-Shkendija è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Larnaca è quotata 1.53 Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Chiuderanno con un solo gol preso in sei partite i padroni di casa, che si prenderanno i tre punti e che avranno quasi sicuramente la possibilità di volare direttamente agli ottavi di finale di questa manifestazione senza i playoff. Sarebbe un peccato con questi numeri non riuscire a farlo.
Le probabili formazioni di Larnaca-Shkendija
LARNACA (4-4-2): Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Gnali; Naoum, Jimmy Suarez, Ledes, Miramon; Ivanovic, Bajic.
SHKENDIJA (4-3-3): Gaye; Trumci, Fetai, Cake, Webster; Zejnullai, Ramadani, Qaka; Spahiu, Ibraimi, Latifi.