Pronostico Celje-Shelbourne: non può finire così

Celje-Shelbourne è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Celje in piena corsa per la qualificazione, Shelbourne già eliminato. Quindi, il match in questione, ovviamente pende tutto verso i padroni di casa che possono con una vittoria anche sperare di entrare tra le prime otto. I tre punti insomma non possono essere minimamente in discussione.

Ma cosa non deve e può finire così? La formazione ospite, irlandese, è l’unica di tutto il gruppone di questa Conference che non è mai riuscita a segnare nemmeno un gol. Uno zero malinconico che deve essere tolto per forza, magari anche nel momento in cui il Celje metta a posto la partita con un risultato largo. Vero è che alla fine la differenza reti potrebbe anche fare la differenza, ma il chiaro obiettivo della squadra ospite è quello che vi abbiamo appena detto. Ed è giusto, vicino alle Feste di Natale, dare fiducia. Perché il sogno non è solo degli irlandesi ma di tutti noi, vista la quota che viene proposta per questo tipo di giocata.

Come vedere Celje-Shelbourne in diretta tv e in streaming

La sfida Celje-Shelbourne è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Celje è quotata 1.22 Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Il pronostico

Diamo fiducia allo Shelbourne. Oltre due volte la posta per trovare il primo gol, almeno, in questo torneo, è troppo importante e troppo alta per non prenderla in seria considerazione. Se invece non volete nessun rischio come spiegato prima la vittoria dei padroni di casa non è mai in discussione.

Le probabili formazioni di Celje-Shelbourne

CELJE (4-3-3): Leban; Nieto, Castro, Bejger, Vukslicevic; Daniel, Vidovic, Kvesic; Sturm, Isifov, Kovacevic.

SHELBOURNE (4-3-3): Speel; Mbeng, Barrett, McInroy, Ledwidge; Francis, Coyle, Wood; Kelly, Odubeko, Martin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1