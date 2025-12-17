Pronostico AZ Alkmaar-Jagiellonia: seconda di fila per evitare l’incubo

AZ Alkmaar-Jagiellonia è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe in questo momento si trovano dentro una posizione che permetterebbe di andare a giocarsi i playoff. Però, c’è da dire, che l’AZ ha ottime possibilità qualora riuscisse a prendersi il bottino pieno, anche di evitare l’incubo degli spareggi.

Due partite in meno, inoltre, nel corso di una stagione ricca di impegni, è sempre meglio non farle, soprattutto per quello che possono portare via in termini di forze fisiche e mentali. Detto questo, l’AZ, viene dalla vittoria contro il Drita sempre in Conference che ha dato la possibilità di giocarsi tutto all’ultimo turno. Quindi non si vogliono correre rischi di mandare in fumo i sacrifici che sono stati fatti fino al momento.

Un pareggio nell’ultimo turno di campionato ha interrotto, in casa Jagellonia, una serie di tre sconfitte di fila che hanno acceso una spia d’allarme bello grosso tra gli ospiti. La scorsa settimana inoltre, contro il Rayo, è pure arrivata la prima sconfitta stagione in Conference: sì, le cose non stanno andando bene ed è complicato in un momento come questo riuscire a prendersi un risultato positivo. Tutti gli ingredienti rimandano quindi ad una vittoria dell’AZ che, inoltre, affronta anche un campionato molto più competitivo di quello polacco. E che ha quindi anche una maggiore tenuta fisica. E questo potrebbe decisamente fare la differenza.