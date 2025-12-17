Pronostico AEK-Craiova: si rischia la qualificazione

AEK-Craiova è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’AEK Atene è sicura, con i suoi dieci punti, di essere almeno ai playoff di questa manifestazione. Il quarto posto in classifica però, quello che permette di andare direttamente agli ottavi di finale, deve essere difeso nel match di giovedì sera contro il Craiova, formazione che rischia anche di essere fuori da tutto.

Sette punti e posizione numero 23. Quindi al limite, proprio al limite. E sarà quasi impossibile, alla fine della serata, riuscire ad essere dentro la griglia dei playoff. Anche perché, in questo match, le possibilità che gli ospiti possano fare punti sono ridotte al lumicino. Soprattutto perché parliamo di una squadra che ha fatto solamente 4 gol – in cinque partite – e che quindi non riesce quasi mai ad essere davvero incisiva sotto porta. Andrà ad affrontare inoltre una difesa che ha preso cinque reti (la terza migliore di tutta la Conference) che è evidente come abbia fatto della forza difensiva la sua arma migliore.

Ci sono due confronti nella storia di queste due squadre e sono datati 2019 nelle qualificazioni di Europa League. E il passaggio del turno – con una vittoria in trasferta e poi un pareggio in casa, ma tutto era stato sistemato all’andata – se lo presero i greci. Che vogliono andare avanti evitando due partite. Ed è per questo che partono con tutti i favori del pronostico.