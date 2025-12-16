Pronostico Strasburgo-Breidablik: si chiude davanti a tutti

Strasburgo-Breidablik è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono tredici i punti che lo Strasburgo ha conquistato fino al momento in questa fase di Conference League. E, all’ultima giornata della League Phase, i francesi, sono primi in classifica. E hanno un solo obiettivo, arrivati a questo punto, quello di chiudere davanti a tutti nel raggruppamento generale.
Nessuno se lo aspettava all’inizio che questa squadra potesse avere un percorso così netto in questo avvio di stagione in Conference League. Non è che lo Strasburgo, ovviamente, sia tutto questo squadrone. Ma la continuità nel corso del tempo ha permesso tutto questo. Sarà un impegno semplice contro il Breidablik, per un solo motivo: la formazione ospite ha sì ancora possibilità di rientrare tra le prime ventiquattro, ma deve per forza vincere. I numeri però – solamente cinque gol fatti e otto subiti – non permettono di fare chissà quali sogni di gloria. Meglio pensare al campionato anche perché lo Strasburgo, nonostante parliamo di una squadra che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo e che quindi giustamente farà un poco di turnover, non vuole lasciare proprio nulla al caso. Sì, questa è un’altra partita indirizzata in questa ultime giornata di Conference.
Il pronostico
Ci pare logica la vittoria dei padroni di casa per tutto quello che vi abbiamo raccontato. Parliamo di un match indirizzato e che regalerà altri tre punti allo Strasburgo che chiuderà al primo posto nel raggruppamento di Conference League.
Le probabili formazioni di Strasburgo-Breidablik
STRASBURGO (3-4-2-1): Panders; Doue, Sarr, Doukoure; Amo, El Mourabet, Barco, Moreira; Encico, Nanasi; Panichelli.
BREIDABLIK (4-3-3): Einarsson; Yoeman, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson; Einarsson, Jonsson, Gunnauglusson; Omarsson, Thorsteinsson, Bjarnasson.