Pronostico Strasburgo-Breidablik: si chiude davanti a tutti

Strasburgo-Breidablik è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono tredici i punti che lo Strasburgo ha conquistato fino al momento in questa fase di Conference League. E, all’ultima giornata della League Phase, i francesi, sono primi in classifica. E hanno un solo obiettivo, arrivati a questo punto, quello di chiudere davanti a tutti nel raggruppamento generale.

Nessuno se lo aspettava all’inizio che questa squadra potesse avere un percorso così netto in questo avvio di stagione in Conference League. Non è che lo Strasburgo, ovviamente, sia tutto questo squadrone. Ma la continuità nel corso del tempo ha permesso tutto questo. Sarà un impegno semplice contro il Breidablik, per un solo motivo: la formazione ospite ha sì ancora possibilità di rientrare tra le prime ventiquattro, ma deve per forza vincere. I numeri però – solamente cinque gol fatti e otto subiti – non permettono di fare chissà quali sogni di gloria. Meglio pensare al campionato anche perché lo Strasburgo, nonostante parliamo di una squadra che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo e che quindi giustamente farà un poco di turnover, non vuole lasciare proprio nulla al caso. Sì, questa è un’altra partita indirizzata in questa ultime giornata di Conference.