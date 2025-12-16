Pronostico Rayo Vallecano-Drita: basta solo la vittoria

Rayo Vallecano-Drita è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Si assicurerà un posto tra le primo otto di Conference League, e quindi senza passare dai playoff, con una vittoria il Rayo Vallecano. E siccome il cammino interno in Europa è molto importante, allora di dubbi ce ne stanno davvero pochi.
Gli spagnoli infatti sono una squadra che in casa in 9 partite di Conference disputate, non ha mai perso: 8 vittorie e un pareggio il computo totale. Quindi evidente che quando si gioca tra le mura amiche le cose cambiano. E contro il Drita la situazione è scritta. Scritta, nonostante alla truppa ospite basterebbe solamente un punto per fare un vero e proprio miracolo: vale a dire entrare nella storia per essere la prima squadra kosovara a raggiungere la fase a eliminazione diretta di una manifestazione europea. Potrebbe anche non servire il pari – ci sono scontri diretti importanti che possono regalare il passaggio del turno nonostante possa arrivare una sconfitta scontata, oseremmo dire – e onestamente un poco di tifo per gli ospiti lo facciamo.
Poi, se pensiamo con cognizione di causa, non vediamo come il Rayo possa anche pensare di sprecare un’occasione del genere, vale a dire quella di avere la possibilità di non andare agli spareggi che come sappiamo sono sempre pericolosi. Quindi sì, la vittoria dei padroni di casa è normale.
Come vedere Rayo Vallecano-Drita in diretta tv e in streaming
La sfida Rayo Vallecano-Drita è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 1.14 Goldbet e Lottomatica e a 1.18 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Anche in base ai risultati degli altri campi questa partita potrebbe regalare in corso d’opera diverse cose. Quindi oltre alla vittoria del Rayo che come detto non è in discussione, si potrebbe anche provare la possibilità del segno GOL che vale oltre due volte la posta.
Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Drita
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria: Ciss, Valentin; de Frutos, Palazon, Pacha; Garcia.
DRITA (4-5-1): Maloku; Krasniqi, Bejtulai, Pellumbu, Ovouka; Ajzeraj, Limaj, Dabikaq, Sheji, Abazaj; Manaj.