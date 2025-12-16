Pronostico Rayo Vallecano-Drita: basta solo la vittoria

Rayo Vallecano-Drita è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si assicurerà un posto tra le primo otto di Conference League, e quindi senza passare dai playoff, con una vittoria il Rayo Vallecano. E siccome il cammino interno in Europa è molto importante, allora di dubbi ce ne stanno davvero pochi.

Gli spagnoli infatti sono una squadra che in casa in 9 partite di Conference disputate, non ha mai perso: 8 vittorie e un pareggio il computo totale. Quindi evidente che quando si gioca tra le mura amiche le cose cambiano. E contro il Drita la situazione è scritta. Scritta, nonostante alla truppa ospite basterebbe solamente un punto per fare un vero e proprio miracolo: vale a dire entrare nella storia per essere la prima squadra kosovara a raggiungere la fase a eliminazione diretta di una manifestazione europea. Potrebbe anche non servire il pari – ci sono scontri diretti importanti che possono regalare il passaggio del turno nonostante possa arrivare una sconfitta scontata, oseremmo dire – e onestamente un poco di tifo per gli ospiti lo facciamo.

Poi, se pensiamo con cognizione di causa, non vediamo come il Rayo possa anche pensare di sprecare un’occasione del genere, vale a dire quella di avere la possibilità di non andare agli spareggi che come sappiamo sono sempre pericolosi. Quindi sì, la vittoria dei padroni di casa è normale.