Pronostico Newcastle-Fulham: resurrezione immediata

Newcastle-Fulham è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Perdere un derby è sempre difficile, complicato. Figurarsi perderlo con un’autorete clamorosa del tuo attaccante che sbaglia porta e ti punisce. Il Newcastle ci ha rimesso le penne proprio in questo modo contro il Sunderland e, fortunatamente, arriva in maniera immediata la possibilità di riscattarsi.

Sì, una resurrezione immediata per i bianconeri di Howe in questa gara contro il Fulham in Coppa. La stagione per i bianconeri di casa in generale non è iniziata nel migliore dei modi e quindi, adesso, questa manifestazione diventa per forza di cose un obiettivo. Anche perché si è lì, a pochi passi da una finale che è sempre una cosa bella da giocare.

In soccorso al pronostico arrivano quelli che sono non solo i risultati che il Newcastle ha piazzato in casa contro il Fulham – nessuna sconfitta negli ultimi cinque incroci interni – ma anche quello che in generale è il momento della formazione di Howe quando gioca tra le mura amiche: vince sempre, o al massimo pareggia, anche contro formazioni più importanti. Insomma, ci pare abbastanza chiaro il discorso e ci pare che, questa partita, possa finire solamente in un modo. Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Newcastle-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Fulham è in programma mercoledì alle 21:15. In Italia al momento nessuno ha i diritti della Coppa di Lega inglese quindi non ci sarà nessuna possibilità né di vedere il match in tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.68 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.65su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria interna e passaggio del turno per dimenticare il derby. Il Newcastle ha subito l’occasione per riscattarsi e non se la lascerà sfuggire.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Newcastle-Fulham

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Elanga, Woltemade, Gordon.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1