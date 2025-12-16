Pronostico Crystal Palace-Kups: saltati anche i playoff

Crystal Palace-Kups è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Una vittoria per la qualificazione diretta – si spera in Inghilterra – senza passare da quelli che potrebbero essere dei problematici playoff. Obiettivo semplice quello del Palace in questa ultima giornata della prima fase di Conference League contro il Kups in casa. Gli ospiti, per entrare tra le prime 24, sono obbligati a fare punti. Ma difficilmente ci riusciranno.
I momenti che stanno vivendo queste due squadre sono diametralmente opposti. E, oltre questo, parliamo di due club che hanno dei giocatori in rosa completamente diversi. I primi, forti anche di due trofei conquistati nello spazio di pochi mesi, hanno senza dubbio alzato il livello nel corso dell’estate, cosa che invece non ha fatto il Kups che, quasi, ha perso le speranze. I finlandesi comprendono benissimo la situazione: riuscire a uscire indenni da questa partita sarebbe una vera e propria impresa e, solamente se il Palace fosse già sicuro della qualificazione, ci sarebbero state delle possibilità. Ma non è così.
Parlavamo del momento, poi: dopo tre vittorie di fila Mateta e compagni hanno perso contro il Manchester City e ci sta una sconfitta contro Guardiola. Gli ospiti invece non vincono quattro turni e sono in grossa difficoltà. E anche questo ci impone di dire che il Crystal Palace si prenderà quella che appare una semplice vittoria.
Come vedere Crystal Palace-Kups: in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Kups è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Padroni di casa vincenti senza problemi e quasi sicuramente agli ottavi senza passare dai playoff.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Kups
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.
KUPS (4-3-3): Kreidl; Armah, Cisse, Miettinen, Antwi; Voutilainen, Arifi, Oksanen; Toure, Parzyszek, Ruoppi.