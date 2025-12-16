I pronostici di martedì 16 dicembre: Coppa del Re, League Cup e non solo

I pronostici di martedì 16 dicembre, in campo Coppa del Re, League Cup e Coppa d’Olanda più altri campionati minori

Già concluso il 2025 di Champions League ed Europa League, questa sarà la settimana interamente dedicata alla Conference League, l’unica a scendere in campo interamente nella giornata di giovedì. Per il resto ci sarà spazio in questi giorni per le coppe nazionali, come la Coppa del Re in Spagna e la League Cup in Inghilterra, che è già ai quarti di finale.

Il Chelsea di Maresca, rialzatosi in campionato battendo l’Everton e mettendo così fine a un periodo negativo, non dovrebbe avere problemi a superare un club di serie inferiore in una partita in cui potrebbe però subire almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

Contro una squadra di terza divisione, il Barcellona ha le cose semplici. Non solo terza divisione, ma anche una squadra a metà classifica di quel campionato che nello scorso fine settimana ha pure perso contro il Real Madrid B. Insomma, non parliamo di un club così importante e che ha un solo obiettivo, cercare di limitare i danni.

Oltre allo stato di salute ottimo del Maiorca, ci sono da registrare due sconfitte di fila per il Deportivo la Coruna. Che ha altri pensieri in testa, quelli di promozione. Una gara ricca di emozioni, quindi con entrambe a segno, ma con un Maiorca comunque vincente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-3 in Cardiff-Chelsea, League Cup, ore 21:0

Vincenti

REAL SOCIEDAD (in Eldense-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:00)

(in Eldense-Real Sociedad, ore 21:00) VALENCIA O PAREGGIO (in Gijon-Valencia, Coppa del Re, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cardiff-Chelsea , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Guadalajara-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Deportivo la Coruna-Maiorca , Coppa del Re, ore 19:00

, Coppa del Re, ore 19:00 Dumbarton-Inverness , Challeng Cup Scozia, ore 20:45

, Challeng Cup Scozia, ore 20:45 Bedford Town-Macclesfield, National League Nord, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 21:00