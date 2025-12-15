Pronostico Roma-Como: Gasperini e Fabregas hanno una cosa in comune

Roma-Como è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In campionato la Roma ha fatto degli evidenti passi indietro, perdendo la prima volta in stagione due gare di fila. Prima il ko contro il Napoli nello scontro diretto dell’Olimpico, poi l’inciampo con il Cagliari in Sardegna. In entrambe le occasioni a deludere è stato principalmente l’attacco, una delle poche (ma significative) note dolenti da quando è iniziata l’era Gasperini: i giallorossi, sia contro gli azzurri sia contro i rossoblù, non sono riusciti a fare gol, arrendendosi 1-0.

La classifica, ovviamente, ne ha risentito. In seguito a questa doppia sconfita la Roma ha perso contatto con la vetta – è scivolata al quarto posto – ed il divario nei confronti di Milan e Napoli (nel momento in cui scriviamo è di 4 punti) potrebbe nel frattempo aumentare, visto che i capitolini in questo turno scenderanno in campo per ultimi, nel posticipo del lunedì con il Como. Giovedì scorso, tuttavia, la squadra di Gasperini ha sfogato le proprie frustrazioni in Europa League, travolgendo il Celtic a Glasgow con un nettissimo 3-0 (partita particamente archiviata già a fine primo tempo). Una vittoria importante perché ha permesso alla Roma di scrollarsi di dosso un po’ di tensione e di zittire subito chi parlava di ridimensionamento dopo i ko in campionato. Pellegrini e compagni ora dovranno fare attenzione alla voglia di rivalsa di un Como reduce dalla brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter (4-0), che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi che durava dallo scorso agosto.

Lariani reduci dalla debacle di San Siro

Un duro colpo per quella che continua ad essere una delle difese meno battute del torneo (11 gol subiti), anche se Cesc Fabregas ha ridimensionato la debacle meneghina, ammettendo di non aver visto grandi differenze con i nerazzurri, al di là del risultato pesantissimo. Quella dei lariani resta, in ogni caso, una grande prima parte di campionato: il Como è in piena lotta per un posto in Europa. E la sensazione è che bisognerà fare i conti con la squadra di Fabregas fino alla fine.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Roma è in attesa di capire se potrà contare – almeno in questa partita – su El Aynaoui e N’Dicka, convocati dalle rispettive nazionali per l’imminente Coppa d’Africa. In caso di no da parte della Fifa, in difesa si affiderà a Ghilardi, mentre in mezzo giocheranno Koné e Cristante. In dubbio la presenza di Dybala: dal 1′, sulla trequarti, spazio a Pellegrini e Soulé, che avranno il compito di innescare Ferguson (doppietta in Scozia). Nel Como è squalificato Perrone ma Fabregas deve rinunciare anche a Morata: il centravanti spagnolo è alle prese con una lesione all’adduttore e resterà fuori almeno 2 mesi e mezzo.

Come vedere Roma-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Como è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa 1-2” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

La Roma dovrebbe riuscire a sbloccarsi a livello realizzativo dopo due gare in cui è rimasta a secco di gol. I giallorossi non possono perdere altro terreno se vogliono rimanere attaccati al treno scudetto ma hanno anche l’esigenza di guardarsi le spalle per evitare di scivolare ancora più giù. Con il Como prevediamo in caso una gara molto equilibrata e non di facile lettura: il fatto che si affrontino due tra le migliori difese del campionato – nonché quelle che hanno totalizzato il maggior numero di clean sheet finora – ci fa ipotizzare un match con un numero di gol compreso tra uno e tre ma con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Caqueret, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1