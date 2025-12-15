Pronostico Manchester City-Brentford: Guardiola non sbaglia più

Manchester City-Brentford è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Prima o poi doveva arrivare. E il Manchester City è arrivato. Lo ha fatto con pazienza e trovando nel corso delle ultime settimane una continuità che all’inizio della stagione non si era mai vista. Quindi adesso per Guardiola è il momento di battere, in tutte le competizioni.

I due punti di distacco dall’Arsenal in campionato da qui alla fine sono colmabili. In Champions League la vittoria sul campo del Real Madrid ha mandato un segnale a tutte le altre, adesso per chiudere la settimana perfetta serve vincere contro il Brentford in Carabao Cup. Un’occasione per prendersi una semifinale è sempre un’occasione da sfruttare nonostante altre squadre a questo punto della manifestazione abbiano degli impegni più agevoli. No, non è semplicissimo, ma nemmeno impossibile per i Citizens riuscire nel colpo grosso. Anche perché, ed è giusto sottolinearlo, non è che il Brentford stia vivendo il suo migliore momento dell’anno: nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte e il pareggio di domenica scorsa contro il Leeds in casa – una partita che sembrava decisamente alla portata – ha nuovamente messo a nudo i limiti strutturali – sotto tutti gli aspetti, tecnici e mentali – di questa squadra che non riesce proprio a dare una certa continuità. Quella di prima che ha trovato il City invece. Che vuole e si prenderà questa semifinale.

Come vedere Manchester City-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Brentford è in programma mercoledì alle 20:30. In Italia al momento nessuno ha i diritti della Coppa di Lega inglese quindi non ci sarà nessuna possibilità né di vedere il match in tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.37 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il City si prenderà la vittoria con annessa qualificazione alla semifinale di questo torneo. La gara regalerà, inoltre, almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester City-Brentford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, Ait Nouri; Reijnders, Mukasa; Bobb, Cherki, Savinho; Marmoush.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmoliuck; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1