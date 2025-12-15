Pronostici Serie C 15 dicembre, occhi puntati sul girone B: una multipla a quota 8

Serie C, in programma quattro posticipi. Nel girone B continua la sfida a distanza tra Arezzo e Ravenna, le due squadre che si stanno contendendo il primo posto.

La diciottesima giornata di Serie C, la penultima del 2025, si conclude con quattro posticipi del lunedì. Quattro sfide che riguardano il girone B ed il girone C. Riflettori puntati soprattutto su Arezzo e Ravenna, le due squadre che si stanno contendendo il primo posto nel girone B e che in questo turno andranno a caccia di punti pesanti rispettivamente contro Pineto e Vis Pesaro.

Match da non sbagliare in particolar modo per i toscani, costretti ad inseguire i romagnoli: gli amaranto, allenati da Cristian Bucchi, al momento hanno tre punti in meno ma rispetto ai giallorossi devono recuperare una partita.

L’Arezzo è reduce da una inaspettata sconfitta nel derby regionale con il Livorno. Al “Picchi” una settimana fa si è interrotta una lunga imbattibilità, che in campionato andava avanti da settembre.

Uno di quei passi falsi, insomma, che rischiano di togliere certezze ad una squadra che finora ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare alla promozione diretta. Vietato prendere sottogamba un Pineto che nelle ultime nove giornate ha perso solo una volta e che, contro ogni pronostico, è stabile in zona playoff (sesto posto), a quota 24 punti. Gli abruzzesi si faranno valere ma è complicato immaginare un’altra battuta d’arresto degli amaranto, che peraltro davanti al proprio pubblico hanno vinto sette volte su otto: non sarebbe una sorpresa, però, se gli ospiti riuscissero a segnare almeno una rete. Anche il Ravenna è atteso da una trasferta ostica: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mezzo del Renate (decisivi i rigori), i giallorossi fanno visita all’unica squadra del girone ancora imbattuta nel proprio stadio, la Vis Pesaro. In casa, peraltro, i marchigiani hanno incassato appena tre reti.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone C spicca la sfida tra Crotone e Casarano, due squadre che gravitano entrambe in zona playoff e che sono separate da un solo punto. I calabresi in settimana hanno abbandonato la Coppa Italia (sconfitti 3-1 a Potenza) e rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita a Catania nello scorso fine settimana. Nelle ultime due giornate hanno rallentato pure i salentini: ko a Potenza e pareggio contro il Monopoli.

Ipotizziamo un match equilibrato in Calabria ma stuzzica il segno “gol”: il Casarano, infatti, è sempre andato a segno nelle ultime otto partite tra coppa e campionato. Contemporaneamente, infine, andrà in scena un derby tutto pugliese tra Foggia e Monopoli: i Satanelli sono impelagati nei bassifondi della classifica (sono penultimi) ma la vittoria contro il Cosenza ed il pareggio pirotecnico di Siracusa sono la dimostrazione del fatto che non abbiano alcuna intenzione di mollare; i biancoverdi sono in zona playoff, tuttavia la vittoria continua a mancare da oltre un mese. Entrambre dovrebbero segnare almeno una rete.

Serie C: possibili vincenti

Ravenna o pareggio (in Vis Pesaro-Ravenna)

Arezzo (in Arezzo-Pineto)

Le partite da almeno due gol complessivi

Arezzo-Pineto

Foggia-Monopoli

Serie C: la partita da almeno un gol per parte

Crotone-Casarano

La partita da meno di tre gol complessivi

Vis Pesaro-Ravenna

Comparazione quote

La vittoria dell’Arezzo è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Crotone-Casarano è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

