Pronostici Roma-Como: marcatore e tiri in porta

Roma-Como, i pronostici della gara: dal marcatore ai possibili tiratori del match, ecco tutte le quote

Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A rappresenta un autentico turning point per la Roma di Gasperini, chiamata a risollevare la china dopo il doppio scivolone contro Napoli e Cagliari. Ferito dalla batosta rimediata a San Siro, però, il Como di Cesc Fabregas è un avversario da prendere assolutamente con le molle soprattutto se in giornata.

Rivitalizzato dalla doppietta messa a segno in Europa League, Evan Ferguson rappresenta un profilo assolutamente credibile in chiave marcatori. Al centro di molte voci di mercato, il bomber irlandese sembra finalmente a suo agio nell’abito tattico cucitogli addosso dal suo allenatore.

In crescita di condizione, il centravanti di proprietà del Brighton dovrebbe farsi strada nella non irresistibile retroguardia del Como con fisicità e tempi di inserimento.

Pronostici Roma-Como: Ferguson indica la strada, ma occhio alle sorprese

Gli ingredienti per assistere ad una gara intensa e con molti capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra ci sono tutti. Soulé e Pellegrini, ad esempio, risultano profili dai quali risulta piuttosto difficile prescindere se analizzati nel ventaglio tiratori.

Tuttavia, il Como non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano e proverà a portare avanti il suo spartito tattico con le caratteristiche che hanno fin qui esaltato la compagine di Fabregas: Nico Paz e Douvikas sono pronti a caricarsi la squadra sulle spalle trascinandola verso nuovi importanti traguardi.

Evan Ferguson marcatore plus; Soulé, Pellegrini, Nico Paz e Diao Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,06 su Goldbet.