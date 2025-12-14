Pronostico Udinese-Napoli: succede sempre questo

Udinese-Napoli è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In quattro incroci nelle ultime cinque partite, il Napoli non è riuscito a battere l’Udinese. Un tabù, o quasi, per gli azzurri campioni d’Italia che si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta brutta in Champions League contro il Benfica. Brutta perché non solo ha complicato i piani nella massima competizione europea, ma anche per la prestazione di certo molto al di sotto delle aspettative degli azzurri.

Non sta comunque attraversando un buon momento l’Udinese: due sconfitte di fila contro Juventus (in Coppa Italia) e Genoa. Soprattutto questa, contro De Rossi, ha messo in evidenza lo stato di salute fisica non migliore dei bianconeri friulani che, però, nel corso della settimana, hanno potuto preparare al meglio questa partita. Cosa che evidentemente non ha potuto fare Conte e sappiamo benissimo come il tecnico pugliese non riesca molto spesso a gestire i due appuntamenti in pochi giorni. Quasi come fossero un peso nonostante parliamo di Champions.

Tutti questi ingredienti potrebbero anche portare ad un risultato diverso da quello aspettato da tutti. Certo, il Napoli parte comunque favorito e non ci stupiremmo per nulla se qualcosa venisse fuori, vale a dire un pareggio. In poche parole occhio alla sorpresa di giornata che potrebbe essere appunto a Udine. La stanchezza potrebbe essere un vero e proprio fattore perché non c’è da dimenticare che le assenze azzurre sono parecchie.

Come vedere Udinese-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Napoli, in programma domenica alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Occhio quindi alla sorpresa che potrebbe arrivare dal Friuli. Il pari è il risultato più probabile in questa partita e occhio anche alla possibilità del classico GOL (cinque volte nelle ultime cinque) che ha un valore altissimo di oltre due volte la posta.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Potrowski, Modesto; Zaniolo, Davis.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic; Beukema, Rrahamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1