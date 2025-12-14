Pronostico Milan-Sassuolo: vecchio spauracchio a San Siro

Milan-Sassuolo è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Uno degli upgrade più importanti fatti dal Milan con Massimiliano Allegri in panchina riguarda il piano della personalità. Lunedì i rossoneri sono stati capaci di ribaltare il Torino dopo essere finiti sotto di due gol al 17′ del primo tempo: una partita che si era messa malissimo ma che Maignan e compagni hanno saputo rimettere in piedi con un atteggiamento da grande squadra, pronta – anche psicologicamente – a lottare per un traguardo come lo scudetto. Impossibile avere la riprova, ma difficilmente il Milan dello scorso anno sarebbe riuscito a risolvere situazioni del genere e ad uscirne indenne.

Contro i granata il Diavolo ha centrato la terza vittoria di fila in campionato ed ha mantenuto l’imbattibilità: in Serie A i rossoneri non perdono dalla prima giornata, il famigerato passo falso all’esordio contro la Cremonese. Allegri e i suoi uomini sono primi insieme ai campioni d’Italia del Napoli a quota 31 punti. In passato, ogni volta che il club meneghino ne ha collezionati più di 30 alla quattordicesima giornata, poi ha sempre chiuso tra le prime tre.

Sarebbe un peccato sciupare l’occasione di incrementare il bottino e regalarsi un Natale all’insegna della serenità nel match casalingo con il Sassuolo, ultimo appuntamento prima della Final Four di Supercoppa Italiana, in programma a Riad nella prossima settimana (i rossoneri affronteranno il Napoli nella prima semifinale). I neroverdi, tuttavia, non possono essere presi sottogamba: oltre alla tradizione favorevole a San Siro – hanno perso solo una delle ultime cinque trasferte nello storico impianto contro il Milan, diventando una sorta di bestia nera – stanno attraversando un buon momento. La vittoria con la Fiorentina (3-1), ottenuta malgrado l’assenza dell’infortunato Berardi, li ha fatti balzare all’ottavo posto, a pochi centimetri dalla zona Europa. Il coraggio di certo non manca alla squadra di Fabio Grosso, settimi per rendimento esterno (la metà dei punti il Sassuolo li ha conquistati lontano da casa).

Allegri dovrebbe tenere a riposo Leao e Fofana in vista della Supercoppa: davanti giocheranno Pulisic e Nkunku. Dall’altro lato, non è scontata la presenza di Pinamonti, tallonato da Cheddira. Al posto di Berardi Grosso riproporrà Volpato, in gol contro la Viola.

Come vedere Milan-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Sassuolo, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match che nasconde numerose insidie per un Milan che a San Siro ha spesso faticato contro il Sassuolo. Gli emiliani giocano liberi di testa e potrebbero creare qualche problema ai rossoneri, che restano comunque favoriti: crediamo che la squadra di Grosso possa segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1