Pronostico Fiorentina-Verona: ultima chiamata per la Viola

Fiorentina-Verona è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Uno scontro salvezza che ha il retrogusto di ultima spiaggia per la Fiorentina, fanalino di coda ed ancora a secco di vittorie (strano ma vero) da quando è iniziato il campionato. La Viola continua sorprendentemente a giacere laggiù in fondo, dopo aver racimolato la miseria di 6 punti in 14 giornate, un disastro che non ha precedenti nella storia di questo club. Lo spettro della retrocessione, per una squadra che aveva iniziato la stagione con ben altri obiettivi come la qualificazione all’Europa League oppure alla Champions, inizia pian piano a materializzarsi. A questo punto del torneo, infatti, solo due squadre (Crotone 2016-17 e Verona 2022-23) ce l’hanno fatta a mantenere la categoria dopo aver totalizzato lo stesso numero di punti della Fiorentina. Spaventarsi, insomma, è più che lecito.

L’arrivo di Paolo Vanoli, ormai da un più di un mese sulla panchina viola, non ha inciso particolarmente, almeno a livello di classifica: i pareggi con Genoa e Juventus sembravano il preludio alla rimonta ma le sconfitte di fila con Atalanta e Sassuolo hanno di nuovo gettato nello sconforto l’intero ambiente, che ora teme di ritrovarsi in Serie B proprio nell’anno del centenario. Una beffa atroce.

La Viola appare sempre molto fragile dal punto di vista caratteriale: nel match con il Sassuolo, nonostante fosse passata in vantaggio, è psicologicamente crollata nel momento in cui i rossoneri hanno trovato il gol del pari, complice una papera di De Gea, e da lì abbiamo assistito al solito copione (3-1), con Vanoli che ha parlato apertamente di “paura”. Qualche passettino in avanti si è visto in Conference League con la Dinamo Kiev: giovedì scorso, in coppa, la Fiorentina ha riassaporato la gioia dei tre punti, battendo 3-1 gli ucraini grazie ai gol di Kean e Gudmundsson e tornando a gioire dopo quasi due mesi.

Il Verona è vivo e vegeto

Una boccata d’ossigeno importante e necessaria ma la partita da vincere a tutti i costi resta quella con il Verona, penultimo e con tre punti in più della Viola. Gli scaligeri sono vivi e vegeti e sabato scorso hanno conquistato la prima vittoria in campionato prendendosi addirittura lo scalpo dell’Atalanta, schiantata 3-1 al “Bentegodi”.

Un successo che ha permesso a Paolo Zanetti, tecnico gialloblù, di allontanare l’ipotesi esonero: la sua squadra ha risposto presente e dimostrato di essere cresciuta sotto il profilo offensivo, anche grazie alle giocate di Giovane, autore di un gol e un assist. Toccherà ancora al brasiliano guidare l’attacco scaligero insieme a Mosquera, quest’ultimo favorito su Orban. A centrocampo torna disponibile Gagliardini, che resta comunque in ballottaggio con Niasse. Dall’altro lato, Vanoli dovrebbe riproporre la difesa a tre nonostante in coppa, nella ripresa, sia passato a quattro dietro. Dopo la squalifica Pongracic è pronto a rientrare dal 1′, restano out invece Gosens, Fagioli e Fazzini.

Il pronostico

La vittoria in Conference League ha sbloccato la Viola? Difficile dirlo, ma per la Fiorentina questa è una sorta di finale ed una sconfitta potrebbe affossare definitivamente la squadra di Vanoli, deprimerla ulteriormente. I gigliati, che hanno sempre battuto i gialloblù negli ultimi tre precedenti casalinghi, partono leggermente favoriti ma quella con il Verona sarà una sfida molto equilibrata, con gli scaligeri che non avranno problemi nel costruire delle occasioni approfittando del fatto che la Fiorentina dovrà giocoforza sbilanciarsi per cercare la vittoria. Per questo motivo stuzzica il segno “gol”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1