Pronostico Torino-Cremonese: vittoria obbligata per evitare il ribaltone

Torino-Cremonese è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In settimana c’è stata una piccola ma significativa scossa di terremoto in casa Torino. Dopo la sconfitta con il Milan, la terza di fila per i granata, la proprietà ha deciso di dare il benservito al direttore sportivo Vagnati sostituendolo con Gianluca Petrachi, che in passato aveva già ricoperto questo ruolo nel club di Urbano Cairo. Nessuno scossone, invece, per quanto riguarda la panchina: Marco Baroni per adesso è confermato, ma in caso di non vittoria contro la Cremonese il suo destino sembrerebbe segnato. Fiducia a tempo, dunque, per l’ex tecnico di Verona e Lazio, che da novembre in poi ha smarrito il bandolo della matassa: il Torino ha conquistato solo tre punti nelle ultime sei giornate e la vittoria manca da quasi due mesi.

In classifica i granata sono sedicesimi ed il margine di vantaggio sulla zona rossa si sta assottigliando sempre di più. Sotto accusa c’è finita la difesa, che dopo i tre gol subiti contro il Milan (2-3 nonostante il doppio vantaggio del Torino nei primi 20 minuti) è diventata la più perfoarata del campionato (26 reti), togliendo questo primato negativo alla Fiorentina ultima in classifica.

La Cremonese è nona in classifica

Dorme sonni tranquilli invece la Cremonese di Davide Nicola, il cui sorprendente nono posto in classifica dopo 14 giornate non può certamente passare inosservato.

I grigiorossi domenica scorsa hanno avuto la meglio anche sul Lecce, trafitto dai gol di Sanabria e Bonazzoli (2-0), secondo successo consecutivo dopo il colpaccio di Bologna (1-3). I 20 punti consentono alla Cremonese di affrontare con grande serenità le prossime settimane, con la consapevolezza che per raggiungere la salvezza, l’obiettivo stagionale, non manca poi così tanto. A Torino l’unico dubbio di Nicola è in attacco: ad affiancare l’inossidabile Vardy, nominato giocatore del mese di novembre, toccherà ad uno tra Sanabria e Bonazzoli. Dall’altro lato, invece, Baroni ritrova due pedine importanti come Simeone e Ismajli ma solo il secondo partirà dal 1′

Il pronostico

Per Baroni è l’ultima spiaggia: per evitare l’esonero il tecnico granata è obbligato a battere la Cremonese. I grigiorossi stanno meglio ma dovranno fare i conti con un Torino spalle al muro, a cui la vittoria serve come il pane dopo tre sconfitte di fila ed una mini-rivoluzione societaria. Ipotizziamo un successo casalingo – il Toro ha perso soltanto una volta nei sette precedenti con i lombardi in Serie A davanti ai propri tifosi – ed almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese

TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1