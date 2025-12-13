Pronostico Sunderland-Newcastle: è l’ora del sorpasso

Sunderland-Newcastle è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria sul campo del Leverkusen nel mezzo della settimana in Champions League ha ridato un’altra dimensione al Newcastle di Howe. Una squadra partita decisamente male in campionato e che infatti, anche in maniera un poco inspiegabile per quelli che sono i valori, si ritrova dietro, di un solo punto, al Sunderland.

Il momento dei bianconeri è oltremodo positivo con quattro risultati utili di fila. A differenza di quello dei padroni di casa che nelle ultime cinque hanno vinto una sola volta e che hanno preso troppi gol. Qualche meccanismo difensivo è sicuramente da oliare in questo momento ma non è che c’è tutto questo tempo. Inoltre, gli ospiti, hanno trovato davanti quel giocatore importante che è andato a sostituire Isak e che porta il nome di Woltemade.

Non solo i gol, ma anche la ferocia viene fuori da parte dell’attaccante tedesco. Che sì, è in grado di fare in qualsiasi momento la differenza. Ed è arrivato anche il momento, per il Sunderland, di perdere anche qualche partita in casa: non è che una squadra neopromossa le possa vincere o pareggiare tutte davanti al pubblico amico, anche per via della legge dei grandi numeri una caduta prima o poi ci sta. E crediamo sia arrivato decisamente il momento che questo avvenga.

Come vedere Sunderland-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Sunderland-Newcastle è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Come spiegato prima è arrivato il momento per i padroni di casa di perdere la prima partita davanti al pubblico amico. Toccherà al Newcastle l’onore di farlo.

Le probabili formazioni di Sunderland-Newcastle

SUNDERLAND (5-4-1): Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee; Isidor,

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hali; Miley, Bruno Guimaraes, Tonali; Elanga, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2