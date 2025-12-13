Pronostico Bayer Leverkusen-Colonia: derby senza sorprese

Bayer Leverkusen-Colonia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un gol di Grimaldo a due minuti dalla fine mercoledì scorso ha evitato al Bayer Leverkusen una sconfitta che avrebbe complicato il percorso delle Aspirine in Champions League. Il punto conquistato contro il Newcastle dopo un pirotecnico 2-2 permette infatti agli uomini di Kasper Hjulmand di restare tra le prime 24 della maxi-classifica e di conseguenza in piena corsa per un posto negli spareggi di accesso agli ottavi di finale. In ogni caso, alla coppa dalle grandi orecchie si tornerà a pensare a gennaio: ora la priorità diventa la Bundesliga, dove il Werkself pur essendo quarto in classifica ha un disperato bisogno di trovare maggiore continuità di risultati.

Nelle ultime due giornate sono arrivate due sconfitte dolorose per il Bayer Leverkusen. Entrambe hanno fatto male, sia quella nello scontro diretto con il Borussia Dortmund (1-2), sia quella di sabato scorso in casa del non irresistibile Augsburg (2-0).

Hjulmand e i suoi uomini tenteranno di invertire la rotta nel derby del Reno con il Colonia ma probabilmente dovranno farlo senza il loro capocannoniere Schick, uscito anzitempo per via di un infortunio nella sfida con il Newcastle ed in dubbio per il match di campionato.

La squadra di Lukas Kwasniok viene da due pareggi consecutivi, contro Werder Brema e St. Pauli. I tre punti mancano da oltre un mese ma nonostante ciò il Colonia, grazie ad una classifica che continua ad essere molto corta, si ritrova all’ottavo posto, a +5 sulla terzultima. Insomma, finora un campionato all’insegna della più totale tranquillità per un club neopromosso che deve assestarsi e trovare una sua dimensione dopo aver riconquistato immediatamente la massima serie. Kwasniok alla BayArena non potrà schierare la miglior formazione possibile: sono ancora indisponibili Heintz, Hübers, Kilian e Schmie.

Come vedere Bayer Leverkusen-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen ha avuto la meglio negli ultimi tre derby, compreso quello dello scorso anno in Coppa di Germania. Nonostante la probabile assenza di un giocatore determinante come Schick, siamo convinti che le Aspirine riescano a voltare pagina contro un Colonia che non ha grossi assilli di classifica. Entrambe dovrebbero andare a segno: gli uomini di Kwasniok hanno sempre trovato la via del gol nelle ultime cinque giornate.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Colonia

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Hofmann, Maza, Aleix García, Grimaldo; Tillman, Poku; Kofane.

COLONIA (3-4-3): Schwäbe; Sebulonsen, Martel, van den Berg; Thielmann, Huseinbašić, Krauß, Kamiński; Waldschmidt, El Mala, Bülter.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1