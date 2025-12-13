Pronostico Atalanta-Cagliari: non sbagliano dopo il pieno di entusiasmo in Champions

Atalanta-Cagliari è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Atalanta sta volando in Champions League ma al tempo stesso continua a zoppicare in campionato e l’inaspettata sconfitta contro il Verona – fino a quel momento ultimo in classifica – nell’ultimo turno di Serie A ha fatto scaturire nuovi dubbi sulla tenuta mentale della Dea, che ad ogni modo sembra aver beneficiato del cambio in panchina.

Da quando Raffaele Palladino ha preso il posto di Ivan Juric i nerazzurri hanno vinto quattro partite su cinque e l’unico passo falso è stato proprio quello con gli scaligeri di sabato scorso (3-1). Atalanta che però ha risollevato immediatamente la testa: in settimana, nella coppa dalle grandi orecchie, De Roon e compagni si sono presi l’illustre scalpo del Chelsea, battuto 2-1 alla New Balance Arena grazie ad una prestazione collettiva davvero strepitosa.

Cagliari più rilassato

Tre punti di platino che hanno proiettato i bergamaschi al quinto posto della maxi-classifica della League Phase ed aumentato in maniera considerevole le possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. In campionato, invece, le cose non vanno come dovrebbero: il passo falso di Verona ha impedito all’Atalanta di abbandonare la parte destra della classifica e giornata dopo giornata l’Europa sembra allontanarsi sempre di più. Fondamentale battere il Cagliari nel posticipo del sabato: i sardi arrivano a Bergamo più rilassati dopo il successo sulla Roma – giallorossi castigati da un gol di Gaetano nel finale di gara – vittoria che gli ha consentito di interrompere un digiuno che durava da settembre e di portarsi a +4 sulla zona retrocessione. Boccata d’ossigeno significativa anche per il tecnico rossoblù Fabio Pisacane, apparso molto soddisfatto della prestazione dei suoi.

Palladino, oltre a Sulemana e Bakker, dovrà fare a meno anche di Bellanova, che si è fatto male contro il Chelsea e tornerà a gennaio. I dubbi non sono pochi per l’ex tecnico della Fiorentina: Zalewski, de Roon e Scamacca sono favoriti rispettivamente su Bernasconi, Pasalic e Krstovic. Nel Cagliari recupera Obert ma non Mina: bisognerà attendere ancora per rivedere in campo il centrale ex Everton.

Come vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e in streaming

Atalanta-Cagliari è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Il pronostico

Il successo in Champions League contro una squadra del calibro del Chelsea rappresenta una botta di entusiasmo non indifferente per una Dea che con Palladino si sta lentamente ritrovando. I tre punti dovrebbero arrivare nella sfida con un Cagliari che quest’anno ha vinto solo una volta in trasferta e che ultimamente lontano dalla Sardegna sta segnando con il contagocce (un gol in tre partite). Insieme al segno 1 si può abbinare il “no gol”.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Esposito, Folorunsho; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0