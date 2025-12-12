Pronostico Lecce-Pisa, scontro diretto delicatissimo: ma c’è una certezza

Lecce-Pisa è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Pisa in questo momento è terzultimo e nel mirino dei toscani c’è proprio il Lecce, che grazie ai tre punti in più rispetto ai nerazzurri si tiene a distanza dalla zona retrocessione. Il divario, però, è minimo. Va da sé, dunque, che la strada per la salvezza sia ancora molto lunga ed una vittoria, soprattutto in scontri diretti delicati come questo, può fare la differenza.

I salentini sono reduci da una sconfitta dolorosa, patita contro un’altra potenziale diretta concorrente come la Cremonese: Sanabria e Bonazzoli nell’ultimo turno hanno un po’ spento gli entusiasmi degli uomini di Eusebio Di Francesco, che nella settimana precedente si erano imposti 2-1 sul Torino, conquistando il terzo successo stagionale dopo quelli in casa di Parma e Fiorentina.

Il Lecce deve fare in modo che il “Via del Mare” diventi un fattore: i numeri – è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe – ci dicono che il percorso imboccato è quello giusto. I giallorossi, tuttavia, devono migliorare sul piano offensivo. Nessuno ha segnato meno gol di loro (10), record negativo che attualmente Falcone e compagni condividono con Pisa e Parma.

Pisa più prolifico in trasferta che in casa

La squadra di Alberto Gilardino è un’altra che segna con il contagocce: non è un caso che non sia riuscita a trovare la via del gol nelle ultime due sfide con Inter (0-2) e Parma (0-2), che difatti sono terminate con due sconfitte (particolarmente pesante quella patita con gli emiliani, diretti concorrenti per la salvezza). Il Pisa, in ogni caso, è paradossalmente più prolifico in trasferta che in casa: lontano dal proprio pubblico i nerazzurri non sono mai rimasti a digiuno di reti nelle ultime tre partite (Milan, Torino e Sassuolo).

Di Francesco dopo l’esperimento di Cremona (passaggio al 4-2-3-1) dovrebbe tornare al 4-3-3: tanti i ballottaggi in attacco, come ad esempio quelli tra Stulic e Camarda e tra Banda e Sottil. Dall’altro lato, Gilardino deve fare a meno dello squalificato Nzola: toccherà ad uno tra Tramoni e Moreo affiancare Meister. In porta verrà confermato Scuffet.

Il pronostico

Lecce leggermente favorito per via del fatto che gioca in casa, ma anche le statistiche fanno ben sperare Di Francesco: contro il Pisa, in Serie A, i salentini non hanno mai perso nei tre precedenti casalinghi. La sensazione, però, è che assisteremo ad una partita bloccata, dominata dalla paura di perdere. E con due attacchi così poco prolifici puntare sul segno “under 2,5” dovrebbe essere la scelta più logica.

Le probabili formazioni di Lecce-Pisa

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Leris, Angori; Moreo, Meister.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0