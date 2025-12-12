Pronostici Atalanta-Cagliari: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Atalanta-Cagliari, il pronostico sui possibili marcatore del match: dal marcatore ai tiratori, ecco tutte le dritte

A caccia di conferme importanti dopo lo splendido successo maturato in Champions League, l’Atalanta di Palladino ospita un Cagliari carico a mille dopo l’exploit in casa contro la Roma.

Due squadre con una chiara identità di gioco si affrontano in una gara dagli esiti imprevedibili nella quale alla fine dovrebbe emergere la maggiore qualità degli orobici. In attacco, infatti, i nerazzurri possono contare sull’estro e sulla qualità di Ademola Lookman, ritornato a fare la voce grossa con gol, giocate esaltanti e dribbling di qualità.

L’attaccante nigeriano – che in Serie A ha un XG del 2,01 – ha la grande chance di trovare il terzo gol in campionato contro una difesa che comunque non concede molto. Un altro jolly offensivo che dovrebbe fare la voce grossa, trovando almeno una conclusione nello specchio di porta avversario, è Esposito.

Pronostici Atalanta-Cagliari: raffica di tiri in porta e ammoniti

Rivitalizzato nella posizione più avanzata che Palladino gli ha ritagliato, Zappacosta dovrebbe riuscire a dire la sua con relativa tranquillità: troppo golosa l’opzione Over 0,5 tiri in porta per un difensore tutto fare in grado di inquadrare i pali avversari già in tre occasioni. Borrelli nella lista per chiudere il cerchio.

Zalewski dovrà provare a contenere le scorribande di Palestra: non un impegno semplicissimo per l’ex Inter che in questa stagione, contrariamente a quanto successo negli scorsi anni, vede il tabellino delle ammonizioni ancora immacolato. Una doppia cartellini con Folorunsho – al centro di vibranti polemiche dopo gli insulti rivolti ad Hermoso – non è affatto utopia, anzi.

Lookman marcatore plus; Esposito, Zappacosta e Borrelli Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 8,34 su Goldbet.

Zalewski e Folorunsho ammoniti plus sono bancati a quota 16,91 su Goldbet.