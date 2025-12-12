I pronostici del weekend (13-14 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quindicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSV, Bayern Monaco, PSG, Arsenal e Atletico Madrid.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Brighton, Bayern Monaco-Mainz, Barcellona-Osasuna, Metz-PSG e Hoffenheim-Amburgo.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Friburgo-Borussia Dortmund, Werder Brema-Stoccarda, Crystal Palace-Manchester City, Marsiglia-Monaco e Ajax-Feyenoord.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Arsenal (in Arsenal-Wolverhampton, Premier League, sabato 21:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Valencia, Liga, sabato 14:00)
• PSG (in Metz-PSG, Ligue 1, sabato 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 36.62 GOLDBET ; 35.77 SNAI; 36.62 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Marsiglia-Monaco, Ligue 1, domenica 20:45
• Ajax-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30