I pronostici del weekend (13-14 dicembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, quindicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSV, Bayern Monaco, PSG, Arsenal e Atletico Madrid.

I pronostici del weekend (13-14 dicembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Brighton, Bayern Monaco-Mainz, Barcellona-Osasuna, Metz-PSG e Hoffenheim-Amburgo.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Friburgo-Borussia Dortmund, Werder Brema-Stoccarda, Crystal Palace-Manchester City, Marsiglia-Monaco e Ajax-Feyenoord.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-Brighton, Premier League, sabato 16:00
Bayern Monaco-Mainz, Bundesliga, domenica 17:30
Barcellona-Osasuna, Liga, sabato 18:30
Metz-PSG, Ligue 1, sabato 19:00
Hoffenheim-Amburgo, Bundesliga, sabato 15:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSV (in PSV-Heracles, Eredivisie, sabato 20:00)
Arsenal (in Arsenal-Wolverhampton, Premier League, sabato 21:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Valencia, Liga, sabato 14:00)
Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Mainz, Bundesliga, domenica 17:30)
PSG (in Metz-PSG, Ligue 1, sabato 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 36.62 GOLDBET ; 35.77 SNAI; 36.62 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Friburgo-Borussia Dortmund, Bundesliga, domenica 15:30
Werder Brema-Stoccarda, Bundesliga, domenica 19:30
Crystal Palace-Manchester City, Premier League, domenica 15:00
Marsiglia-Monaco, Ligue 1, domenica 20:45
Ajax-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
