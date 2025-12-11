Pronostico Union Berlino-Lipsia: secondo posto al sicuro

Union Berlino-Lipsia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fare sei gol in una partita di campionato non è mai semplice. Serve, intanto, una grossa forza mentale per riuscire a pensarlo solamente. E poi serve anche tanta fortuna. Direte voi e basta? No, serve anche una grande qualità, quella che il Lipsia nel corso di questa stagione sta facendo venire fuori dopo un’annata, quella passata, davvero molto brutta.

Seconda in classifica questa squadra che nel corso degli ultimi anni ha sempre giocato in Champions League. Le cose sono andate male ma si stanno rimettendo a posto, puntando su giocatori affamati e che hanno voglia di lottare per la causa. Il Lipsia è secondo in classifica in Bundesliga e difenderà senza dubbio questo posto ancora per un’altra settimana. Sfrutterà i problemi dell’Union Berlino – che viene da tre sconfitte di fila in campionato e che con 22 gol subiti è una delle difese più perforate in Germania – per prendersi tre punti e rispedire immediatamente al mittente quelli che potrebbero essere gli attacchi nel corso del weekend.

Il Lipsia fuori ha perso due volte in stagione ma una partita, quella contro il Bayern Monaco, diciamo che non fa statistica visto che perdono quasi tutti con i bavaresi. Insomma, l’anticipo del campionato tedesco ci pare indirizzato e anche abbastanza nettamente oseremmo dire, e finirà in maniera totalmente diversa degli ultimi due scontri diretti.

Come vedere Union Berlino-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Lipsia è quotata invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Gli ultimi due scontri diretti sono finiti con zero gol. No, stavolta non succederà questo e ci aspettiamo sicuramente una gara da almeno tre reti complessive. La quota è molto alta così come vale due volte la posta anche quella del Lipsia che, come vi abbiamo spiegato prima, dovrebbe riuscire a prendersi l’intero malloppo e difendere il secondo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Lipsia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Schafer, Kohn; Jeong, Ansah.

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Harder, Diomande.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2