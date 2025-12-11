Pronostico Stoccarda-Maccabi Tel Aviv: i tedeschi sognano

Stoccarda-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nove punti in cinque partite non permettono ad oggi allo Stoccarda di essere tra le prime otto ed evitare quindi i playoff. Ma il calendario arriva in aiuto alla formazione tedesca che ha grosse possibilità di entrare in quelle che eviteranno un paio di partite alla fine di questo giovedì.

Il Maccabi Tel Aviv, con un solo punto messo in cassaforte per ora, è penultimo nella classifica generale e di possibilità di andare avanti non ne ha. Una fase difensiva scandalosa quella della formazione ospite, la peggiore di tutta la manifestazione con 14 gol subiti. Ah, il Maccabi ha pure il peggiore attacco con un solo gol fatto, numeri deprimenti che non possono che confermare il nostro titolo. Lo Stoccarda sogna.

Sarà una sfida semplice per i padroni di casa. Assai semplice. La sensazione è che si possa sbloccare già nel primo tempo quindi mettendo ulteriormente in discesa in cammino.

Come vedere Stoccarda-Maccabi Tel Aviv in diretta tv e in streaming

La sfida Stoccarda-Maccabi Tel Aviv è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica e 1.18 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

I numeri che vi abbiamo raccontato prima ci indicano uno Stoccarda nettamente favorito con grosse possibilità di prendersi una vittoria senza subire reti.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Maccabi Tel Aviv

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Jeltsch, Hendriks, Vagnoman; Mittelstadt, Stiller, Andres, Assignon; Leweling, Fuhrich; Undav.

MACCABI TEL AVIC (4-2-3-1): Melika; Revivo, Heitor, Camara, Asante; Noy, Ben Harush; Abu Farhi, Peretz, Davida; Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0