Pronostico Friburgo-Salisburgo: riprende la corsa al primo posto

Friburgo-Salisburgo è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro una squadra che non si capisce come possa ritrovarsi nelle zone meno nobili della classifica dopo aver, tra le altre cose, anche partecipato allo scorso Mondiale per Club, il Friburgo riprenderà nella serata di giovedì la corsa al primo posto di Europa League.

Ci sono intanto delle ottime possibilità che una vittoria contro gli austriaci possa regalare ai padroni di casa la certezza assoluta di essere dentro le prime 24, e quindi essere sicura di andare avanti in questa manifestazione. Ma noi oseremmo dire che ormai dubbi sotto questo aspetto non ce ne siano proprio e siamo convinti che i tedeschi siano dentro. La sconfitta subita in campionato contro l’Heidenheim nell’ultimo turno di campionato è stato solamente un passaggio a vuoto, uno di quelli trascurabili sicuramente. E poi c’è da dire che in casa i tedeschi hanno quasi un cammino netto: quattro vittorie di fila (nelle ultime cinque) e una sola sconfitta arrivata alla prima giornata di Bundesliga. Quindi pure questo è un altro segnale che per forza di cose si deve tenere in considerazione.

Come vedere Friburgo-Salisburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Friburgo-Salisburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Il pronostico

Sul Friburgo vincente non crediamo ci possano essere dubbi. E infatti non ce ne sono. Occhio alla possibilità di una vittoria interna dentro una gara con una sola squadra a segno. La combo è altissima e i più coraggiosi la potrebbero anche provare.

Le probabili formazioni di Friburgo-Salisburgo

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Gunter, Lienhart, Ginter, Kubler; Manzambi, Eggestein; Grifo, Suzuki, Beste; Holer.

SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Kratzig, Schuster, Gadou, Lainer; Bidstrup, Diabate; Bischoff, Vertessen, Baidoo; Ratkov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0