Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev: una vittoria per uscire dall’apnea

Fiorentina-Dinamo Kiev è una partita della quinta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Conference League, in questo momento, non è assolutamente in cima ai pensieri di Paolo Vanoli e della sua Fiorentina. Per capire il motivo basta dare un’occhiata alla classifica della Serie A: la Viola è ancora in fondo al tunnel e dopo la sconfitta di sabato scorso a Reggio Emilia con il Sassuolo (3-1) è stata staccata dal Verona, rimanendo da sola all’ultimo posto e scivolando addirittura a -7 dalla quartultima. Disastro totale.

Una situazione gravissima, senza precedenti nella storia del club gigliato, che ora rischia seriamente di retrocedere in Serie B. Se la Fiorentina, infatti, non invertirà subito la rotta – a cominciare dal delicato scontro diretto di domenica prossima con il Verona – ed infilerà almeno un paio di vittorie in questo mese di dicembre, sarà davvero complicato mantenere la categoria.

Discorsi complicati da fare ma soprattutto da accettare in quel di Firenze, dove ad inizio stagione si parlava di Champions o Europa League. L’attenzione, dunque, è tutta rivolta alla sfida con gli scaligeri: non sarebbe una sorpresa se Vanoli facesse rifitare i titolarissimi contro la Dinamo Kiev, nel match valido per la penultima giornata della fase a girone unico della Conference League.

La Viola rischia di dover giocare i playoff

In coppa sono arrivate le uniche vittorie stagionali della Viola: negli ultimi due turni, tuttavia, la Fiorentina ha deluso pure in campo internazionale, subendo due sconfitte di fila, prima contro il Mainz (2-1) e poi in casa contro l’AEK Atene dell’ex Jovic (0-1). Con 6 punti conquistati in quattro giornate, Ranieri e compagni non rischiano di scivolare fuori dalle prime 24 ma servono almeno due successi per essere certi di bypassare quantomeno i playoff (giocare due partite in più a febbraio per una squadra che deve salvarsi sarebbe deleterio). La Dinamo Kiev è messa, se vogliamo, peggio dei viola: nella maxi-classifica ha solo 3 punti e non può permettersi di uscire a mani vuote dal “Franchi” se vuole evitare l’eliminazione. Una vittoria e ben tre sconfitte per gli uomini di Igor Kostyuk, allenatore – per ora ad interim – subentrato da qualche settimana all’esonerato Shovkovsky.

Vanoli dovrebbe dare spazio al giovane Martinelli in porta, mentre resteranno in panchina sia Gudmundsson che Kean, protagonisti nel fine settimana di un non esaltante “siparietto” insieme a Mandragora su chi dovesse tirare un calcio di rigore. Un chiaro sintomo del fatto che la tensione sia altissima nello spogliatoio gigliato.