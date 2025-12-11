Pronostico Celtic-Roma, altra gita scozzese per i giallorossi: occhio a questo segno

Celtic-Roma è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La Roma torna a Glasgow, a distanza di poco più di un mese dalla sfida con i Rangers, terminata 2-0 per i giallorossi. Stavolta la Lupa è ospite del Celtic, l’altro club della città scozzese, con il duplice obiettivo di migliorare la propria classifica nella League Phase di Europa League e di voltare pagina dopo la bruciante sconfitta di Cagliari in campionato. Sì, in Sardegna domenica scorsa è arrivato un altro ko (1-0), il secondo di fila: la sfida con i rossoblù doveva essere quella del riscatto, servivano tre punti che facessero dimenticare la sconfitta patita nello scontro diretto con il Napoli all’Olimpico. Al contrario, la squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato di aver accusato il colpo, ritrovandosi improvvisamente quarta ed a -4 dalla vetta, con Bologna e Como alle calcagna.
Diventa troppo importante, a questo punto, tornare dal Celtic Park con i tre punti in tasca. A tre giornate dalla fine della fase a girone unico la Roma è quindicesima, a -1 da quell’ottavo posto che i capitolini devono cercare di raggiungere per non essere costretti a disputare uno spareggio (e due partite in più) per qualificarsi agli ottavi di finale.
Dopo l’avvio incerto, i giallorossi si sono rimessi in carreggiata nelle ultime due giornate, battendo Rangers e Midtjylland. Il Celtic, tuttavia, resta una squadra da prendere con le pinze, soprattutto quanto gioca davanti al suo calorosissimo pubblico. Cautela, dunque, nonostante per i biancoverdi sia un periodo molto travagliato: soltanto sette giorni fa hanno presentato il nuovo allenatore, il francese Wilfried Nancy, reduce dall’esperienza in MLS al Columbus Crew.
Il nuovo tecnico del Celtic ha debuttato con un ko
Il tecnico transalpino rileva Martin O’Neill, che era stato nominato ad interim in seguito all’esonero di Brendan Rodgers. Il debutto di Nancy, ad ogni modo, non è stato memorabile: domenica il Celtic ha perso 2-1 in casa contro gli Hearts, venendo staccati proprio dal club di Edimburgo, oggi sorprendentemente al comando della Premiership.
In Europa League invece i biancoverdi hanno 7 punti e non possono prendersi troppe pause se vogliono accedere alla fase successiva ed evitare una clamorosa eliminazione. A preoccupare Nancy, in vista del match con la Roma, sono alcune assenze in difesa, tra cui quelle di Johnson, Saracchi, Jota e Carter-Vickers. In attacco dovrebbe giocare Maeda, supportato dal connazionale Hatate e da Nygren. Gasperini farà rifiatare qualcuno a centrocampo: El Aynaoui partirà con ogni probabilità dal 1′ ma anche Pisilli chiede spazio. Davanti Dybala è favorito su Ferguson.
Come vedere Celtic-Roma in diretta tv e in streaming
Celtic-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Celtic Park di Glasgow, in Scozia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Roma è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Il Celtic è indubbiamente meno forte rispetto a qualche anno fa ed il rendimento troppo altalenante ne è la conferma. Parliamo di un avversario tutto sommato alla portata della Roma: con un po’ di coraggio si può puntare sulla vittoria dei giallorossi, anche se davanti al proprio pubblico gli scozzesi restano insidiosi per chiunque, comprese formazioni qualitativamente migliori come quella di Gasperini. La sensazione è che difficilmente assisteremo ad un match troppo prolifico, considerando che la Roma ha fatto registrare a malapena due “over 2,5” nelle sette partite disputate da novembre in poi.
Le probabili formazioni di Celtic-Roma
CELTIC (3-4-2-1): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang Hyun-Jun, Engels, McGregor, Tounekti; Nygren, Hatate; Maeda.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.