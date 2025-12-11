Pronostico Celtic-Roma, altra gita scozzese per i giallorossi: occhio a questo segno

Celtic-Roma è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Roma torna a Glasgow, a distanza di poco più di un mese dalla sfida con i Rangers, terminata 2-0 per i giallorossi. Stavolta la Lupa è ospite del Celtic, l’altro club della città scozzese, con il duplice obiettivo di migliorare la propria classifica nella League Phase di Europa League e di voltare pagina dopo la bruciante sconfitta di Cagliari in campionato. Sì, in Sardegna domenica scorsa è arrivato un altro ko (1-0), il secondo di fila: la sfida con i rossoblù doveva essere quella del riscatto, servivano tre punti che facessero dimenticare la sconfitta patita nello scontro diretto con il Napoli all’Olimpico. Al contrario, la squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato di aver accusato il colpo, ritrovandosi improvvisamente quarta ed a -4 dalla vetta, con Bologna e Como alle calcagna.

Diventa troppo importante, a questo punto, tornare dal Celtic Park con i tre punti in tasca. A tre giornate dalla fine della fase a girone unico la Roma è quindicesima, a -1 da quell’ottavo posto che i capitolini devono cercare di raggiungere per non essere costretti a disputare uno spareggio (e due partite in più) per qualificarsi agli ottavi di finale.

Dopo l’avvio incerto, i giallorossi si sono rimessi in carreggiata nelle ultime due giornate, battendo Rangers e Midtjylland. Il Celtic, tuttavia, resta una squadra da prendere con le pinze, soprattutto quanto gioca davanti al suo calorosissimo pubblico. Cautela, dunque, nonostante per i biancoverdi sia un periodo molto travagliato: soltanto sette giorni fa hanno presentato il nuovo allenatore, il francese Wilfried Nancy, reduce dall’esperienza in MLS al Columbus Crew.

Il nuovo tecnico del Celtic ha debuttato con un ko

Il tecnico transalpino rileva Martin O’Neill, che era stato nominato ad interim in seguito all’esonero di Brendan Rodgers. Il debutto di Nancy, ad ogni modo, non è stato memorabile: domenica il Celtic ha perso 2-1 in casa contro gli Hearts, venendo staccati proprio dal club di Edimburgo, oggi sorprendentemente al comando della Premiership.

In Europa League invece i biancoverdi hanno 7 punti e non possono prendersi troppe pause se vogliono accedere alla fase successiva ed evitare una clamorosa eliminazione. A preoccupare Nancy, in vista del match con la Roma, sono alcune assenze in difesa, tra cui quelle di Johnson, Saracchi, Jota e Carter-Vickers. In attacco dovrebbe giocare Maeda, supportato dal connazionale Hatate e da Nygren. Gasperini farà rifiatare qualcuno a centrocampo: El Aynaoui partirà con ogni probabilità dal 1′ ma anche Pisilli chiede spazio. Davanti Dybala è favorito su Ferguson.