Pronostico Celta Vigo-Bologna: Italiano ha questo obiettivo

Celta Vigo-Bologna è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non sarà per nulla facile per il Bologna affrontare il Celta Vigo – avanti di un punto nella classifica di Europa League – in questo match valido per la sesta giornata della fase a girone unico della manifestazione europea. Il motivo è semplice: lo stato d’animo dei padroni di casa.

Il Celta si presenta a questo match dopo la clamorosa vittoria contro il Real Madrid nella Liga. Al Bernabeu. Una prova incredibilmente importante sotto tutti gli aspetti – aiutata anche dalla superiorità numerica – che permette di fare pensieri belli, bellissimi. Non esci indenne da uno stadio come quello di Madrid se non fai la partita perfetta. Detto questo, anche il Bologna non sta benissimo. C’è un po’ di stanchezza negli uomini di Italiano che, dopo la sconfitta interna contro la Cremonese hanno vinto sì contro il Parma in Coppa Italia e hanno pareggiato contro la Lazio in Serie A ma, in queste due gare, si è vista una squadra non brillante sotto il profilo atletico. Si è vista una squadra un poco in debito di ossigeno.

L’obiettivo degli emiliani, quindi, è principalmente quello di non perdere per rimanere almeno tra quelle che si possono giocare nelle ultime due giornate la possibilità di entrare tra le prime otto. Sarebbe importante riuscirci perché sarebbero due partite in meno. Un punto quindi per rimanere in corsa, crediamo che i rossoblù, nonostante i problemi del momento, possano riuscirci.