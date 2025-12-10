Pronostico Ferencvaros-Rangers: appuntamento con la storia

Ferencvaros-Rangers è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Con undici punti dopo cinque partite – una delle quattro squadre di tutta l’Europa League ad essere imbattuta – il Ferencvaros vede da vicino, per la seconda volta di fila, la possibilità di andare a prendersi una qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League e, stavolta, senza passare dai playoff.
L’occasione di giovedì è ghiotta, perché i Rangers sono in fondo alla classifica con un solo punto conquistato e, in generale, quando si allontanano dal proprio campo perdono sempre. Sono quattro le sconfitte di fila in manifestazioni Uefa per gli scozzesi, lontani parenti di quella formazione che negli anni passati riusciva col carattere (ma non solo, anche con dei buoni giocatori) a prendersi delle soddisfazioni. Anche in Patria la situazione è complicata: sono nove i punti di distacco dalla vetta, una situazione davvero complicata che non lascia pensieri positivi.
Il Ferenc, quindi, appare fortemente favorito in questo match. Gli ungheresi – che vengono da tre vittorie di fila – sono una formazione in forma che può riuscire a prendersi l’intero malloppo e timbrare il passaggio alla fase successiva in una serata che si potrebbe rivelare davvero storica.
Come vedere Ferencvaros-Rangers in diretta tv e in streaming
La sfida Ferencvaros-Rangers è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Ferencvaros è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Ferencvaros favorito per il momento di forma che attraversa e anche per il momento di mancata forma che stanno vivendo i Rangers. Gara da vittoria interna quindi, con una quota abbastanza alta per non rischiare di inserire altro.
Le probabili formazioni di Ferencvaros-Rangers
FERENCVAROS (3-5-2): Dibusz; Cisse, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu; Varga, Yusuf.
RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Djiga, Fernandez, Meghoma; Raskin, Barron; Gassama, Aasgaard, Danilo; Miovski.