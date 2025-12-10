Pronostico Ferencvaros-Rangers: appuntamento con la storia

Ferencvaros-Rangers è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con undici punti dopo cinque partite – una delle quattro squadre di tutta l’Europa League ad essere imbattuta – il Ferencvaros vede da vicino, per la seconda volta di fila, la possibilità di andare a prendersi una qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League e, stavolta, senza passare dai playoff.

L’occasione di giovedì è ghiotta, perché i Rangers sono in fondo alla classifica con un solo punto conquistato e, in generale, quando si allontanano dal proprio campo perdono sempre. Sono quattro le sconfitte di fila in manifestazioni Uefa per gli scozzesi, lontani parenti di quella formazione che negli anni passati riusciva col carattere (ma non solo, anche con dei buoni giocatori) a prendersi delle soddisfazioni. Anche in Patria la situazione è complicata: sono nove i punti di distacco dalla vetta, una situazione davvero complicata che non lascia pensieri positivi.

Il Ferenc, quindi, appare fortemente favorito in questo match. Gli ungheresi – che vengono da tre vittorie di fila – sono una formazione in forma che può riuscire a prendersi l’intero malloppo e timbrare il passaggio alla fase successiva in una serata che si potrebbe rivelare davvero storica.