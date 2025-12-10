Pronostico Club Brugge-Arsenal: c’è la doppia cifra

Club Brugge-Arsenal è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ha assaporato l’amaro gusto della prima sconfitta stagionale l’Arsenal di Mikel Arteta nello scorso fine settimana. A fare lo scherzetto ai Gunners (adesso primi con soli due punti di vantaggio sul Manchester City in Premier League) è stato l’Aston Villa di Emery. Nessuno pensava di poterle vincere tutte e prima o poi un passo falso è anche fisiologico. L’importante è saper reagire.
Sono nove le vittorie di fila in Champions League nella fase a campionato della Champions subendo solo tre reti. Un cammino perfetto che ha visto cadere anche molte big. Il Psg, ad esempio, a Londra ci ha rimesso le penne. Quindi la doppia cifra è dietro l’angolo, con annessa qualificazione aritmetica, a due giornate poi dal termine del raggruppamento, dentro le prime otto e quindi evitando i playoff. Sì, perché poi con tutti gli incastri che ci saranno i Gunners saranno imprendibili per le altre.
Solamente una volta nella storia i londinesi erano riusciti a vincere le prime cinque partite ufficiali della stagione in Champions: era il 2005-2006 e allora raggiunsero la finale. Una squadra fortissima che, contro il Club Brugge (una vittoria nelle ultime 18 partite contro squadre inglesi in Europa) non avrà nessun problema a chiudere ogni tipo di discorso qualificazione.
Come vedere Club Brugge-Arsenal in diretta tv e in streaming
La sfida Club Brugge-Arsenal è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Arsenal sicuramente vincente. Una partita che permetterà ai Gunners di avvicinare la quota di 400 gol nella sua storia della Champions. Ne mancano quattro. E chissà…
Le probabili formazioni di Club Brugge-Arsenal
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Siquet, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis.
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Eze.