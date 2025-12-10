Pronostico Athletic Bilbao-PSG: vittoria nonostante l’emergenza

Athletic Bilbao-Psg è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Mancheranno Chevalier, Dembele, Hakimi, Hernandez e Beraldo. Questi sicuri. Ai quali vanno aggiunti quelli in dubbio. No, non si presenta nel migliore dei modi il Psg a questa sfida. Ma i campioni d’Europa in carica, nonostante tutto, fanno molta paura.

Ha perso solamente tre delle ultime tredici partite il Psg contro formazioni spagnole, vincendone cinque delle ultime sette. Numeri impressionanti ai quali si possono anche aggiungere – si devono aggiungere – quelli dell’Athletic Bilbao che ha vinto solamente due delle ultime dieci gare giocate contro formazioni francesi. Certo, in casa la squadra di Valverde mostra i muscoli: due sole sconfitte nelle ultimi sedici gare in Europa. Quindi ci sanno oggettivamente fare. Ma questo Psg come detto prima fa paura, anche perché sembra esserci maggiormente concentrato in questa stagione sulla Champions perdendo di vista un poco il campionato. In Patria oggettivamente c’è sempre tempo per recuperare vista la qualità delle altre formazioni.

Manca poco, inoltre, per essere sicuri di chiudere tra le prime otto che andranno direttamente agli ottavi di finale: con i dodici punti conquistati fino ad oggi il Psg è nelle zone nobili della classifica. Il timbro potrebbe arrivare anche in maniera ufficiale dopo la serata di mercoledì.

La sfida Athletic Bilbao-Psg è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci aspettano davvero 90minuti scoppiettanti, visto che parliamo sicuramente di un match da almeno un gol per squadra con il Psg che dovrebbe blindare un posto nelle prime otto.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Psg

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Areso, Berchiche, Vivian, Adama Boiro; Jauregizar, Alejandro Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2