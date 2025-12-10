I pronostici di mercoledì 10 dicembre: Champions League

I pronostici di mercoledì 10 dicembre, si chiude la sesta giornata della League Phase di Champions League, in campo Juventus e Napoli

Domenica scorsa Luciano Spalletti ha incassato la prima sconfitta da quando siede sulla panchina della Juventus, arrendendosi 2-1 al Napoli, la sua vecchia squadra. Sconfitta di cui il tecnico toscano si è preso la piena responsabilità nell’ultima conferenza stampa: le scelte tattiche e di formazione sono apparse cervellotiche e non hanno dato i frutti sperati, coi bianconeri che hanno prodotto solo lo 0,29% di xG, impegnando pochissimo il portiere azzurro Milinkovic-Savic.

La Champions League può arrivare in soccorso di Spalletti e della sua truppa: il calendario dei bianconeri in coppa è in discesa e la vittoria è d’obbligo contro i ciprioti del Pafos, alla loro prima partecipazione alla manifestazione regina del continente.

Il Pafos punterà sulla compattezza anche a Torino e per la Juventus potrebbe non essere una passeggiata bucare la difesa cipriota. La vittoria della Signora, ad ogni modo, non sembra essere in discussione: la si può abbinare al segno “No Gol”, visto che allo Stadium la squadra di Spalletti ha collezionato due clean sheet nelle ultime tre uscite.

I pronostici sulle altre partite

Dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali è un altro Napoli. Cinque le vittorie di fila conquistate dagli azzurri tra campionato e Champions League da metà novembre, tra cui due importantissime perché arrivate negli scontri diretti con Roma e Juventus. Gli azzurri però non possono permettersi di perdere di vista la Champions League, dove la situazione di classifica è ancora complicata nonostante la vittoria di due settimane fa contro gli azeri del Qarabag, sconfitti 2-0 al “Maradona”.

Il rischio è quello di non qualificarsi neppure tra le prime 24, scenario alquanto apocalittico ma ancora concreto, visto che i campioni d’Italia sono solo ventesimi nella maxi-classifica, a quota 7 punti. La sensazione è che ne servano almeno altri cinque per essere tranquilli ed è per questo che Conte chiederà strada ad un vecchio ma fiero rivale come José Mourinho, oggi alla guida del Benfica. I lusitani, complice un avvio disastroso, non possono sbagliare se vogliono superare il girone.

Al di là di ciò che raccontano le statistiche, ci aspettiamo una gara molto equilibrata tra biancorossi e azzurri, con il Benfica che, alla luce dell’attuale classifica, non potrà farsi bastare un pareggio. Motivo per cui qualche gol dovrebbe vedersi al da Luz: la sensazione è che entrambe andranno a segno. Da valutare anche la doppia chance interna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Athletic Club-PSG, Champions League, ore 21:00

Vincenti

VILLARREAL (in Villarreal-Copenaghen, Champions League, ore 18:45)

(in Villarreal-Copenaghen, ore 18:45) BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Bodo Glimt, ore 21:00) JUVENTUS (in Juventus-Pafos, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Villarreal-Copenaghen , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Borussia Dortmund-Bodo Glimt , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Club Brugge-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayer Leverkusen-Newcastle , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Real Madrid-Manchester City , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Benfica-Napoli, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Club Brugge-Arsenal, Champions League, ore 21:00