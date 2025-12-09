Pronostico Villarreal-Copenaghen: il fattore campo fa ancora la differenza

Villarreal-Copenaghen è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro formazioni danesi il Villarreal ha sempre vinto le partite giocate in casa. Tre vittorie. E, in generale, nei sei scontri diretti che ci sono stati, solamente in un’occasione ci ha rimesso le penne, in trasferta. Numeri che fotografano nel migliore dei modi la situazione.

In casa, la squadra di Marcelino, è un rullo compressore. Solamente il Manchester City nel corso di questa stagione è riuscito a prendersi il risultato pieno tra campionato e coppa. Lo stadio della Ceramica, insomma, è un vero e proprio fortino quasi inespugnabile e il Copenaghen non sembra (anzi non ha) avere la forza di poter riuscire nel colpaccio esterno. Non ci sono proprio le condizioni. C’è poi un altro dato: solamente una delle ultime 37 partite giocate in manifestazioni Uefa dagli spagnoli si è chiusa senza gol. Quindi vuoi o non vuoi questo match farà esultare qualche tifoso e siamo fortemente convinti che sarà uno di casa.

Nelle ultime 15 partite europee contro formazioni spagnole il Copenaghen non ha mai vinto. Le differenza insomma sono nette, lineari, di vecchia data. E nel corso degli anni non è che sia cambiato granché. Quindi la situazione ci pare scritta e ben sistemata a favore del Sottomarino Giallo.

Come vedere Villarreal-Copenaghen in diretta tv e in streaming