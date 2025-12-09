Pronostico Villarreal-Copenaghen: il fattore campo fa ancora la differenza

Villarreal-Copenaghen è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Contro formazioni danesi il Villarreal ha sempre vinto le partite giocate in casa. Tre vittorie. E, in generale, nei sei scontri diretti che ci sono stati, solamente in un’occasione ci ha rimesso le penne, in trasferta. Numeri che fotografano nel migliore dei modi la situazione.
In casa, la squadra di Marcelino, è un rullo compressore. Solamente il Manchester City nel corso di questa stagione è riuscito a prendersi il risultato pieno tra campionato e coppa. Lo stadio della Ceramica, insomma, è un vero e proprio fortino quasi inespugnabile e il Copenaghen non sembra (anzi non ha) avere la forza di poter riuscire nel colpaccio esterno. Non ci sono proprio le condizioni. C’è poi un altro dato: solamente una delle ultime 37 partite giocate in manifestazioni Uefa dagli spagnoli si è chiusa senza gol. Quindi vuoi o non vuoi questo match farà esultare qualche tifoso e siamo fortemente convinti che sarà uno di casa.
Nelle ultime 15 partite europee contro formazioni spagnole il Copenaghen non ha mai vinto. Le differenza insomma sono nette, lineari, di vecchia data. E nel corso degli anni non è che sia cambiato granché. Quindi la situazione ci pare scritta e ben sistemata a favore del Sottomarino Giallo.
Come vedere Villarreal-Copenaghen in diretta tv e in streaming
La sfida Villarreal-Copenaghen è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. La vittoria del Villarreal, invece, ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
Semplice la vittoria del Villarreal che ha un turno decisamente alla portata. Il fattore campo continuerà a fare la differenza.
Le probabili formazioni di Villarreal-Copenaghen
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Gueye, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi, Mikautadze.
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Clem, Madsen, Achouri; Moukoko, Elyounoussi.