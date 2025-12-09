Pronostico Inter-Liverpool: Chivu assapora il colpaccio

Inter-Liverpool è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La crisi del Liverpool potrebbe aiutare l’Inter di Chivu, alla ricerca di punti importanti in questa Champions League per rimanere dentro le prime otto e non fare gli spareggi. In casa, i nerazzurri, hanno sempre vinto in questa manifestazione in stagione. E sognano il colpaccio.

“Cerco punti” ha detto il tecnico in conferenza stampa. Sapendo di poter contare su un gruppo che rema tutto dalla stessa parte e senza problemi. A differenza di quello di Slot che non ha convocato Salah (un addio pare certo arrivati a questo punto) e nemmeno Chiesa, rimasto in Inghilterra. Una situazione esplosiva dentro gli inglesi che dopo la vittoria della Premier l’anno scorso e un mercato faraonico non hanno trovato le giuste soluzioni in questa annata. Problemi in tutti i reparti e, in questo modo, per l’Inter il colpo potrebbe esserci davvero.

Difficile, infatti, per i Reds, cambiare la propria mentalità nello spazio di poco tempo. E il caso Salah che ha parlato alla fine dell’ultimo match pareggiato e nel quale non ha giocato è esploso in maniera clamorosa. Situazioni queste che aprono a degli scenari importanti e imprevedibili fino a poco tempo fa. E poi ci sono anche i numeri perché i nerazzurri in Champions hanno sempre fatto benissimo soprattutto dietro, dove hanno concesso pochissimo se non contro l’Atletico. Insomma, il colpo ci può stare.

