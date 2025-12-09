I pronostici di martedì 9 dicembre: Champions League

I pronostici di martedì 9 dicembre, inizia la sesta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta

Inizia oggi la sesta giornata della League Phase di Champions League: siamo alle battute finali e la tensione aumenta visto che per molte squadre il rischio eliminazione inizia a farsi sempre più sentire. Le due italiane in campo oggi sono quelle che finora hanno fatto meglio: l’Inter è a quota 12 ma serve un altro sforzo per l’accesso diretto agli ottavi di finale, magari approfittando già stasera delle attuali difficoltà del Liverpool di Arne Slot, disastroso in Premier League, un po’ meno in Champions League dove è al momento tredicesimo con nove punti.

L’Atalanta potrà benissimo rientrare tra le prima ventiquattro, ma è ancora in corsa anche per la qualificazione diretta agli ottavi di finale: l’ostacolo odierno però è di quelli difficili da superare, il Chelsea di Maresca che soprattutto nei big match sta riuscendo a esaltarsi nelle ultime occasioni, vedi la batosta rifilata al Barcellona.

I pronostici sulle altre partite

Attese vittorie con almeno tre gol complessivi per il Bayern Monaco contro lo Sporting Cp e per il Barcellona contro l’Eintracht Francoforte: soprattutto la squadra di Flick non può permettersi altre distrazioni visto che finora ha raccolto soltanto sette punti.

Promette almeno un gol per squadra la sfida tra il Monaco e il Galatasaray dello scatenato Osimhen, protagonista anche nell’ultimo turno di campionato con un fantastico gol vittoria nei minuti finali della partita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 3,5 in Barcellona-Eintracht Francoforte, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Sporting CP, Champions League, ore 18:45)

(in Bayern Monaco-Sporting CP, ore 18:45) BARCELLONA (in Barcellona-Eintracht Francoforte, Champions League, ore 21:00)

(in Barcellona-Eintracht Francoforte, ore 21:00) TOTTENHAM (in Tottenham-Slavia Praga, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Sporting CP , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Barcellona-Eintracht Francoforte, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Chelsea , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Inter-Liverpool , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Monaco-Galatasaray , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSV-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Inter-Liverpool, Champions League, ore 21:00