Pronostico Tottenham-Slavia Praga: i problemi offensivi regalano tre punti

Tottenham-Slavia Praga è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie e un pareggio per il Tottenham nei quattro precedenti che i londinesi, nel corso della loro storia e in match Uefa, hanno affrontato contro lo Slavia Praga. Inoltre, nelle ultime 22 partite in casa, gli Spurs non hanno mai perso: diciotto vittorie e 4 pareggi, un bottino sicuramente invidiabile.

Quella di martedì sera sarà sicuramente una serata particolare per il Tottenham che segnando una rete centrerà il traguardo delle cento reti in Champions League. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una partita indirizzata. Non solo dai numeri comunque che vi abbiamo appena messo nero su bianco, ma anche per quello che poi in generale è il valore effettivo di queste due formazioni. Lo Slavia Praga, abbiamo visto, è davvero poca cosa e non creerà chissà quali particolari problemi ai londinesi.

Rimanendo comunque nel tema delle statistiche, lo Slavia ha vinto solo due delle precedenti 16 partite UEFA contro squadre inglesi. I problemi sono soprattutto offensivi visto che nelle ultime quattro gare giocate nella massima competizione europea di gol non ne sono arrivati.

Come vedere Tottenham-Slavia Praga in diretta tv e in streaming