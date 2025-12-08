Pronostico Bayern Monaco-Sporting CP: si parte sempre da 1-0

Bayern Monaco-Sporting CP è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In quattro partite europee giocate contro lo Sporting, il Bayern Monaco è imbattuto. E questa non è che sia una grossa novità. La cosa scioccante, comunque, sono i numeri che accompagnano questi precedenti. Nel più recente, che comunque è datato 2008-2009, il Bayern ha vinto negli ottavi di finale per un totale di 12-1. Incredibile.

Sono 31 in generale i precedenti dei bavaresi contro formazioni portoghesi e solamente in due occasioni i campioni di Germania hanno perso. Insomma, non ci sarà trippa per gatti in questo tardo pomeriggio a Monaco di Baviera, perché parliamo di due formazioni che oggettivamente sono state anche costruite con obiettivi diversi. Soprattutto in Champions League.

E questi obiettivi ti costringono anche ad avere degli uomini importanti, uno su tutti Kane, autore di 16 gol nelle ultime 15 partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League. Quindi si parte sempre dall’uno a zero.

Come vedere Bayern Monaco-Sporting CP in diretta tv e in streaming