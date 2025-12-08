Pronostico Bayern Monaco-Sporting CP: si parte sempre da 1-0

Bayern Monaco-Sporting CP è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In quattro partite europee giocate contro lo Sporting, il Bayern Monaco è imbattuto. E questa non è che sia una grossa novità. La cosa scioccante, comunque, sono i numeri che accompagnano questi precedenti. Nel più recente, che comunque è datato 2008-2009, il Bayern ha vinto negli ottavi di finale per un totale di 12-1. Incredibile.
Sono 31 in generale i precedenti dei bavaresi contro formazioni portoghesi e solamente in due occasioni i campioni di Germania hanno perso. Insomma, non ci sarà trippa per gatti in questo tardo pomeriggio a Monaco di Baviera, perché parliamo di due formazioni che oggettivamente sono state anche costruite con obiettivi diversi. Soprattutto in Champions League.
E questi obiettivi ti costringono anche ad avere degli uomini importanti, uno su tutti Kane, autore di 16 gol nelle ultime 15 partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League. Quindi si parte sempre dall’uno a zero.
Come vedere Bayern Monaco-Sporting CP in diretta tv e in streaming
La sfida Bayern Monaco-Sporting CP è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Facile affermazione del Bayern Monaco dentro una gara da almeno tre reti complessive e che si dovrebbe sbloccare anche nel primo tempo.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Sporting CP
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl, Gnabry; Kane.
SPORTING CP (3-4-3): Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio; Fresneda, João Simões, Hjulmand, Matheus Reis; Catamo, Suárez, Araújo.