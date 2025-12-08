Pronostici Serie B: la multipla dell’8 dicembre

Pronostici Serie B: in questo lunedì dell’Immacolata scende in campo il campionato cadetto. Ecco la multipla dell’8 dicembre

Otto partite in programma. Un lunedì di Festa che la Serie B cercherà di onorare nel migliore dei modi. Ci sono delle partite interessanti che possono anche svoltare la stagione delle squadre che scenderanno in campo.

E, senza andare troppo per le lunghe, andiamo a vedere insieme quale potrebbe essere la multipla da sfruttare in questo momento della stagione, un vero spartiacque per alcune formazioni.

Pronostici Serie B, ecco la multipla

Nella gara delle 12:30 il Modena ospita il Catanzaro. Gli ospiti stanno bene e stanno venendo fuori, oltretutto, quelli che sono i reali valori di queste due squadre. Ora, per andare davvero sul sicuro in questo caso, il match almeno un gol per squadra lo dovrebbe davvero regalare.

Ventotto punti e secondo posto in classifica. Solo il Monza è passato allo Stirpe. Il Frosinone è una di quelle squadre che stanno facendo benissimo in questa stagione e contro la Juve Stabia il colpo grosso è nelle corde dei ciociari che potrebbero rimanere almeno per un’altra settimana nelle zone nobili della classifica cadetta. Vittoria ovviamente anche per la capolista Monza, una squadra quella di Bianco che a livello di rosa è la migliore di tutto il campionato. Contro il SudTirol di problemi non ce ne saranno davvero. Padova-Cesena, visto l’andamento esterno della squadra bianconera, è una di quelle sfide che dovrebbero regalare almeno due reti durante il match. Quindi over 1,5 e si vola. Infine chiudiamo la nostra multipla con la vittoria del Bari contro il Pescara. I galletti devono rifarsi dai cinque gol presi a Empoli.

Ricapitolando, quindi, ecco la nostra multipla

GOL in Modena-Catanzaro

Frosinone in Frosinone-Juve Stabia

Monza in Monza-SudTirol

Bari in Bari-Pescara

Over 1,5 in Padova-Cesena