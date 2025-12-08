Pronostici Serie B: la multipla dell’8 dicembre

Pronostici Serie B: in questo lunedì dell’Immacolata scende in campo il campionato cadetto. Ecco la multipla dell’8 dicembre

Otto partite in programma. Un lunedì di Festa che la Serie B cercherà di onorare nel migliore dei modi. Ci sono delle partite interessanti che possono anche svoltare la stagione delle squadre che scenderanno in campo.

Pronostici Serie B: la multipla
Pronostici Serie B: la multipla dell’8 dicembre (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E, senza andare troppo per le lunghe, andiamo a vedere insieme quale potrebbe essere la multipla da sfruttare in questo momento della stagione, un vero spartiacque per alcune formazioni.

Pronostici Serie B, ecco la multipla

Nella gara delle 12:30 il Modena ospita il Catanzaro. Gli ospiti stanno bene e stanno venendo fuori, oltretutto, quelli che sono i reali valori di queste due squadre. Ora, per andare davvero sul sicuro in questo caso, il match almeno un gol per squadra lo dovrebbe davvero regalare.

Ventotto punti e secondo posto in classifica. Solo il Monza è passato allo Stirpe. Il Frosinone è una di quelle squadre che stanno facendo benissimo in questa stagione e contro la Juve Stabia il colpo grosso è nelle corde dei ciociari che potrebbero rimanere almeno per un’altra settimana nelle zone nobili della classifica cadetta. Vittoria ovviamente anche per la capolista Monza, una squadra quella di Bianco che a livello di rosa è la migliore di tutto il campionato. Contro il SudTirol di problemi non ce ne saranno davvero. Padova-Cesena, visto l’andamento esterno della squadra bianconera, è una di quelle sfide che dovrebbero regalare almeno due reti durante il match. Quindi over 1,5 e si vola. Infine chiudiamo la nostra multipla con la vittoria del Bari contro il Pescara. I galletti devono rifarsi dai cinque gol presi a Empoli.

Ricapitolando, quindi, ecco la nostra multipla

GOL in Modena-Catanzaro
Frosinone in Frosinone-Juve Stabia
Monza in Monza-SudTirol
Bari in Bari-Pescara
Over 1,5 in Padova-Cesena

