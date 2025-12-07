Pronostico Lorient-Lione: il regalo anticipato per Fonseca

Lorient-Lione è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il Lione di Paulo Fonseca non si può permettere il lusso di passi falsi. Anche perché non vincere significherebbe allontanarsi troppo da quelle che guidano il gruppone nella Ligue 1. E significherebbe, quindi, allontanarsi troppo da una possibile zona Champions League il prossimo anno.
Non sarà semplice sul campo del Lorient – una squadra che è poco fuori dalla zona retrocessione – per un motivo evidente. I padroni di casa soprattutto tra le mura amiche hanno costruito quel bottino che fino ad oggi sono riusciti a mettere da parte. Dopo le sette sberle prese contro il Lille infatti sono arrivati cinque risultati utili e, tra questi, anche il pareggio contro il Psg. In poche parole parliamo di una squadra che si esalta quando gioca davanti al proprio pubblico e che quindi potrebbe mettere in serie difficoltà il Lione.
Evidente che il fattore campo potrebbe fare anche la differenza, ma come detto il Lione non è che si possa permettere il lusso di non vincere. Sarà anche la partita questa che segnerà il ritorno in panchina in campionato dell’allenatore portoghese squalificato per moltissimi mesi e che solo in Europa League poteva stare vicino alla sua squadra. Quindi il regalo di Natale, Fonseca, se lo merita eccome.
Come vedere Lorient-Lione in diretta tv e in streaming
Lorient-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.67 su Lottomatica.
Il pronostico
Lione vincente e secondo vittoria esterna della squadra di Fonseca, di fila, dopo quella in Europa League. La classifica davanti, nella Ligue 1, rimarrà cortissima.
Le probabili formazioni di Lorient-Lione
LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Yongwa, Adjei, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Soumano.
LIONE (3-4-2-1): Grief; Maitland-Niles, Niakhate, Tagliafico; Hateboer, Morton, De Carvalho, Abner; Tolisso, Sulc; Satriano.