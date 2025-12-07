Pronostico Lazio-Bologna: termina questa striscia nello scontro diretto dell’Olimpico

Lazio-Bologna è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Oggi Lazio e Bologna sono separate da sei punti, con i capitolini che pagano la poca continuità di rendimento rispetto ai felsinei, ma questo ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per l’Europa che conta. Un’occasione unica per la squadra di Maurizio Sarri, attardata nella corsa al quarto e al quinto posto ma rinfrancata dal passaggio del turno in Coppa Italia: giovedì scorso il fattore Olimpico – biancocelesti davanti al proprio pubblico hanno perso solo il derby con la Roma – è stato decisivo anche contro il Milan.

Immediata la rivincita sui rossoneri di Massimiliano Allegri, che soltanto pochi giorni prima si erano aggiudicati la sfida di campionato battendo 1-0 la Lazio a San Siro al termine di un match condito da numerose polemiche. In Coppa Italia Zaccagni e compagni hanno reso al Diavolo pan per focaccia, estromettendolo dalla seconda competizione nazionale per ordine di importanza proprio grazie ad un guizzo del capitano a dieci minuti dalla fine, quando i rigori sembravano ormai inevitabili. Una vittoria che indubbiamente innalza il livello dell’autostima di una Lazio che in Serie A deve darsi da fare per evitare di perdere l’ennesimo treno.

Anche il Bologna è stato impegnato in Coppa Italia, trofeo peraltro di cui i rossoblù sono detentori. La squadra di Vincenzo Italiano si è qualificata ai quarti – affronterà proprio la Lazio – piegando 2-1 il Parma nel derby regionale, evitando i calci di rigore grazie al sigillo dell’argentino Castro, entrato nella ripresa e capace di risolvere una gara ruvida al minuto 89.

Il Bologna, così come la Lazio, ha sfruttato la Coppa Italia per dimenticare l’inaspettata sconfitta in campionato con la Cremonese (1-3), primo ko stagionale al “Dall’Ara”. Una partita in cui i felsinei, probabilmente a corto di energie per via del tour de force, hanno commesso numerosi errori difensivi, mancando così l’aggancio al terzo posto. Contro la Lazio Italiano riavrà a disposizione Immobile, grande ex di questo match, ma ritornano pure Holm, Rowe e Cambiaghi. Tra i biancocelesti assenti Rovella e Cataldi. In attacco Castellanos è pronto a tornare dal 1′ anche in campionato.

Come vedere Lazio-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

All’Olimpico va in scena una gara potenzialmente equilibrata e spettacolare tra due squadre allenate da due tecnici dalla mentalità offensiva come Sarri e Italiano, eccellenti anche nel curare la fase difensiva. La Lazio in casa ha vinto le ultime quattro senza subire gol, mentre il Bologna nelle ultime due trasferte ha conquistato sei punti e non perde da metà settembre lontano dal “Dall’Ara”. Da valutare la doppia chance esterna, considerando pure che i rossoblù hanno battuto la Lazio in tre occasioni negli ultimi 4 precedenti. Potrebbe interrompersi pure la lunga serie di No Gol (quattro di fila) nei match casalinghi dei biancocelesti. Stavolta è probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1