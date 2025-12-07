Pronostico Cremonese-Lecce, precedenti in perfetto equilibrio: finirà così

Cremonese-Lecce è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo tre sconfite di fila la Cremonese è tornata a fare la voce grossa nell’ultimo turno, a dimostrazione che non è un caso si trovi in quella posizione di classifica (undicesima, a +7 sulla zona retrocessione). I grigiorossi sono usciti addirittura vittoriosi dal posticipo con il Bologna (1-3), battendo una squadra che fa parte del gruppo di testa e che prima di lunedì scorso non aveva mai perso davanti al proprio pubblico.

Gli uomini di Davide Nicola hanno saputo approfittare di una serie di pasticci difensivi dei felsinei, meno compatti del solito, e con le ripartenze hanno fatto malissimo ai rossoblù.

Protagonista assoluto della serata, l’eterno Jamie Vardy: l’ex capitano del Leicester dei miracoli ha realizzato ben due gol (4 in totale quelli segnati in Serie A da quando veste il grigiorosso) e si conferma un fattore anche a 38 anni, soprattutto per la voglia e la grinta che ci mette ogni volta in campo, contagiando i compagni di squadra. Una scommessa sicuramente vinta da parte del club lombardo, che in estate ha scelto di dare fiducia ad un giocatore che sembrava avesse già dato il meglio di sé e fosse ormai pronto a svernare in campionati esotici.

Nello scorso turno ha vinto anche il Lecce, mettendo un altro mattoncino per la salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco ha fatto registrare la terza vittoria stagionale (sono quattro in totale considerando pure la Coppa Italia), ma la prima al “Via del Mare” in campionato, visto che i due successi precedenti erano arrivati in trasferta. L’uno-due micidiale di Coulibaly e Banda ha sorpreso il Torino, a cui non è bastato accorciare le distanza nella ripresa con Adams (2-1). Tre punti di platino per un Lecce che è salito a quota 13 punti, allontanandosi dalla terzultima. La strada per la salvezza, tuttavia, è ancora tortuosa. E rilassarsi può essere pericoloso.

Nessuno dei due allenatori dovrebbe fare stravolgimenti: i dubbi di Nicola riguardano principalmente l’attacco, dove il duello è tra Vazquez e Bonazzoli. Discorso simile per Di Francesco, chiamato a scegliere uno tra Banda e Sottil. Pierotti è in vantaggio su Morente.

Come vedere Cremonese-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Lecce, in programma domenica alle 12:30 allo stadio "Zini" di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Entrambe sono messe bene in classifica, con la Cremonese che è addirittura equidistante dall’Europa e dalla zona retrocessione. Un pareggio, insomma, potrebbe far comodo sia ai grigiorossi che al Lecce: prevediamo grande equilibrio, come nei sei precedenti tra le due squadre in massima serie (due successi per parte e due pareggi), ed è francamente difficile individuare un chiaro favorito.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1