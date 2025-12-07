Pronostici Napoli-Juventus: marcatore e tiri in porta

I pronostici della sfida del “Maradona” che vedrà i partenopei ospitare la “Vecchia Signora”

Mai una partita come le altre. Storia di rivalità dentro ma soprattutto fuori dal campo che ha segnato pagine indelebili degli ultimi anni e non solo. Il sipario della domenica di Serie A calerà dopo il triplice fischio di Napoli-Juventus che ha tutto per essere definito un passaggio cruciale per entrambe le squadre.

Viste le difficoltà dei bianconeri – ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco – gli Azzurri, capaci di gettarsi alle spalle il periodo no, partono leggermente favoriti. E chissà che a decidere la sfida non sia quel Rasmus Hojlund che dopo il rigore sbagliato con il Qarabag – offuscato dalla luminosa prestazione dell’Olimpico – va a caccia del terzo sigillo in Serie A.

Dopo un inizio scoppiettante, l‘ex Atalanta ha infatti bagnato le sue polveri nonostante gli ottimi spunti forniti nell’attacco alla profondità e nella capacità di far salire la squadra con tecnica, forza fisica e velocità. Qualità che dovrebbero fare la differenza stasera permettendogli di battere Di Gregorio almeno una volta.

Pronostici Napoli-Juventus, raffica di tiratori al “Maradona”

Autentico punto di riferimento dello scacchiere di Conte, Scott McTominay si appresta a vivere un’altra serata da protagonista. Di testa e di piede, dalla medio-lunga distanza e non solo, lo scozzese ha tante frecce da scoccare in un arco potenzialmente letale: l’Over 0,5 tiro in porta plus non può non essere un must.

Continuando nella nostra opera di concassage in chiave tiratori, occhio infine ad altri due nomi: da una parte David Neres, in forma strepitosa e con 13 conclusioni all’attivo (di cui quattro nello specchio di porta avversario; dall’altra Kenan Yildiz, vera e propria spina dorsale di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate.

Hojlund marcatore plus; McTominay, Neres e Yildiz Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,56 su Goldbet.